新北里長許文章成立「寵物愛心認養小棧」　助毛寶貝找到溫暖歸宿

▲▼ 新莊區立泰里長許文章成立寵物愛心小站，幫助貓咪找到溫暖歸宿 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

為了讓民眾有更多地點可以認養，新北市動保處，今(27日)與新莊區立泰里長許文章合作，成立新莊區第2家，也是新北市第16家里辦公室毛寶貝愛心認養小棧，新莊區區長朱思戎、世界愛犬聯盟台灣總代表呂幼綸及台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳也到場共襄盛舉。新北市動保處表示，透過毛寶貝愛心認養小棧設立，增加毛寶貝曝光認養機會，由里長帶頭作動保，讓更多毛寶貝找到溫暖的家。

立泰里長許文章說：「以前我養過狗狗和貓咪，知道養動物是需要耐心與愛心的，最重要的是，絕不能因為個人因素隨意棄養動物！」平常熱心協助地方事務工作的許里長，對於動保觀念也是相當重視，也因為愛護動物的心，希望可以既不傷害動物，又能維持人與動物間的和諧，很支持目前動保處所推行的TNVR(捕捉、絕育、施打疫苗及回置)政策，未來將透過社群媒體持續宣導里民正確絕育觀念，也希望藉由設置毛寶貝愛心認養小棧，幫助更多動物找到幸福家庭。

新北市在里辦公處成立「毛寶貝愛心認養小棧」，透過與鄰里協力送養動物之家收容的狗狗貓貓，希望讓牠們更快的有幸福的新家，累計認養數達248隻，為了增加更多的犬貓認養站點，也積極尋找各區里辦公處共襄盛舉，暫時收容的犬貓健康也有動保處獸醫師持續把關，減輕照護動物的負擔，未來期望在新莊立泰里的帶動下，有更多的里辦公室加入認養站，成為友善動物鄰里，也幫助動物之家的流浪毛寶貝更快被認養的機會。

新北市動保處表示，民眾在認養動物前務必評估自已是否適合認養動物，例如合適的居住環境、經濟能力評估、同住人意願等因素，在認養後要隨時保持愛心、耐心及細心，足夠的陪伴及飲食照顧，養牠就要照顧他一輩子。

另外，在新北市「毛寶貝愛心認養小棧」成功認養犬貓，亦可獲得在動物之家認養時同樣的動物照護福利，包含犬貓終身免費狂犬病疫苗預防注射等，認養高齡、身患殘疾或長期收容之犬貓，更加碼享有免費犬隻訓練課程、終身免費醫療諮詢及疫苗注射、免費飼料及心絲蟲預防藥等福利，如欲了解更多認養資訊，可查詢動保處官網或加入「新北市動物保護防疫處」粉絲專頁（https://www.facebook.com/tpc58801）。