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友月薪35K！他咋舌「怎敢買進口新車」　全場見2點：買房都可以

比酒駕更危險的開車習慣？Android Auto讓駕駛分心長達16秒（圖／達志影像／美聯社）

▲原PO質疑友人月賺35K，為何有勇氣買新車？（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／劉維榛報導

「3萬多月薪敢買新車？」一名網友透露，友人月賺3萬5000元，目前住在家裡也沒女友，最近聊起想買一台進口休旅車，一番話讓原PO不禁質疑，養車也是一筆花費，「到底什麼勇氣？」文章引發討論，鄉民見到2大關鍵認為超穩，「沒女友+住家裡，3萬5買房都可以！」

一名網友在PTT表示，單身友人是中部人，不是含著金湯匙出生，雖住在家裡，但長輩沒有給任何資源，而對方月薪大約3萬5000元，最近自曝想買一台全新休旅車RAV4。

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原PO接著說道，國產車雖然價格比進口車便宜，但長期養車、油錢也是一筆花費，因此讓他好奇驚問「（友人）到底什麼勇氣，3萬多月薪敢買新車？」

文章曝光後，有內行給予糾正，「RAV4是進口車欸」、「RAV4是進口車吧」、「RAV4進口車好嗎？在那邊亂」、「人家買進口車，你是不是很眼紅」、「國產進口都分不清楚還敢嘴人買車，笑死」、「RAV4是進口車，而且算百萬級車」、「RAV4是進口車，而且該牌子養車便宜啊」。

其他人認為，光是住家裡、沒女友就足夠能養車，「3萬5養RAV4沒問題啊，養雙B就算了」、「答案就是沒女友」、「少付房貸或房租就差很多了」、「你問他爸媽贊助多少」、「養車除了稅和保險1-2萬 ，其他就沒什麼，大概要10幾年才會開始要換東西」、「中部住家裡月薪3.5W，贏過月薪5W的北漂族」、「沒女友+住家裡，3萬5買房都可以」。

還有網友幫忙細算開銷，「沒有房租+水電+晚餐外食的錢，一個月省1.5萬一定有，剛好繳車貸妥妥的，每個月還有2萬可以花」、「住家裡大概只有花早餐跟午餐的錢，晚上在家吃，水電房租也都家長付，如果沒什麼特殊興趣花費，一個月存2.5萬很簡單的」、「為什麼不敢？住家裡又不用養父母的話，說不定連早晚餐都在家吃不用出錢，等於1個月有將近3萬元可以拿來養車」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

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