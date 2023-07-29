嘉義市環保志工群英會　用趣味闖關推動環境政策

▲▼ 112年環保志（義）工群英會 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

愛環境不只身體力行，更從知識扎根！嘉義市政府環境保護局今(29)日上午於體育館舉辦「112年嘉義市環保志（義）工群英會」邀請各社區的環保志工參與競賽，透過趣味闖關的競賽方式寓教於樂推動重要環境政策與環境保護議題。

市長黃敏惠表示，嘉義市成立環保志工隊至今已近30年，現今共有76隊環保志工，認養了本市189處公共區域，志工人數更是突破1,700人。感謝每位默默付出的環保志工，為環境維護不辭辛勞的奉獻，一同成就「世世代代好徛起，大大小小攏佮意」的美麗嘉園，今天的活動由這些平時身體力行環保的志工來展現環保知識，絕對是推廣環境教育最有說服力的代言人。

黃敏惠也提到，近年面對極端氣候變化，對每個人的生活都產生巨大的影響，希望下一代有更好的生活，需要所有人現在就起身投入環保，為地球的永續盡一份心力。期待透過今日競賽，選出4支小隊代表嘉義市前進台南，參加行政院環境保護署舉辦的「112年全國環保志（義）工群英會」為嘉義市爭取榮耀，也藉由比賽中提升團隊凝聚力、呼籲大眾拓展環保知識並投入環保行列，為永續淨零嘉義市更添前進助力。

環境保護局長李佳禾表示，今年競賽項目包括環保金頭腦、環境保衛戰、資源灌籃高手及資源分類王，融合益智、趣味、團隊合作之元素進行設計，展現每位志工活力與智慧，更卯足全力體現了志工自我實現精神，競賽過程中以環境知識問答進行互動，達到寓教於樂的目的。