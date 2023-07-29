花8800看柯文哲唱歌喊貴　柯粉：人生第一場演唱會票還是給他

▲柯文哲KP SHOW。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲29日下午召開首場個人演唱會進行募款，由於票價高達8800元，堪比韓國超夯團體BLACKPINK，引發各界關注。開演前現場便聚集不少柯粉等候要排隊入場，搶頭香的柯粉遠從彰化北上，希望柯文哲能進入總統府；也有柯粉說，柯一直很認真在做事、很誠信，「人生第一張演唱會的票就是給他」，但8800的票價還是讓她覺得有點貴。

第一個排隊的柯粉遠從彰化而來的，特別北上來參加柯KP SHOW；他表示，票是兒子幫忙搶的，過去各黨都投過，這次希望柯文哲可以進入總統府，這樣他的簽名票根就會很值錢。

另外，柯文哲近來因為過去關於性別的言論被翻出，陷入仇女爭議，但現場仍可看到不少女性柯粉來支持。有女性柯粉說，一直都是支持柯，覺得柯一直很認真在做事、很誠信，「人生第一張演唱會的票就是給他」，但8800的票價還是讓她覺得有點貴。

還有一位女性柯粉說，柯文哲是一個非常善良的人，他不會讓台灣的人民受一點委屈。至於仇女爭議，該粉絲說，自己就是女性，「我覺得不會，因為你不認識他，你認識他你會覺得他永遠是很真誠很善良的人」，台灣不能再失去這樣的人才，一定要挺到底，公平公正報導不要再抹黑他了。

▼柯文哲KP show現場人潮。（圖／記者陳家祥攝）

