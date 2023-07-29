KP SHOW登場！柯文哲走音嗨唱「囚鳥」、「三天三夜」　觀眾也瘋狂

▲柯文哲KP show。（圖／民眾黨提供，下同）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲29日召開首場個人演唱會進行募款，是國內選舉史上少見的造勢模式，加上票價8800元勘比韓國超夯團體BLACKPINK，引發各界關注。柯文哲演唱會由一段情境劇開場，用輕鬆的方式快速介紹柯文哲踏入政壇的前半輩子，強調只要有理想就能拯救世界，接著柯文哲先以一身醫師袍登場，現場帶來他非常喜愛的「囚鳥」，還有「來個蹦蹦」、「三天三夜」等組曲，儘管略有走音、落拍，但現場粉絲仍相當開心，氣氛十分熱絡。

柯文哲過去不擅長唱歌，多是以「唱氣氛」為主，但這次為了演唱會表演花了不少心力，更找來知名舞蹈老師藍波、五月天的音樂人、蔡依林的舞群等，連柯自己都說，「搞得規格太大了」。

而演唱會一開始，柯文哲以一身醫師袍登場，先是演唱他拿手的抒情歌「囚鳥」，雖然有走音、落拍，但現場觀眾還是大力鼓掌捧場；接著燈光一暗，柯隨即在舞台上換裝，與舞群帶來動感舞曲「來個蹦蹦」、「王妃」、「三天三夜」、「青蘋果樂園」等，雖然與專業舞群相比，柯文哲肢體動作略顯生硬，但是他仍然努力表演，而民眾黨北市議員林珍羽、張志豪也在舞台旁隨著柯的演唱伴舞，炒熱現場氣氛。