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林金結被藍營「嚴厲口頭警告」　他笑「莫名可愛」：小雞可安心跳船

▲▼ 林金結合體郭台銘，遭黨考紀約談。（圖／記者崔至雲攝）

▲林金結合體郭台銘，遭新北市黨部考紀會約談。（圖／記者崔至雲攝）

記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前參加土城順聖宮活動，國民黨立委參選人林金結在現場發送宣傳品註明「立委支持林金結、總統力挺郭台銘」，被新北市黨部考紀會認定違反黨規，對林做出嚴厲口頭警告。民進黨立委林俊憲28日表示，「嚴厲口頭警告」，不知為何莫名有點可愛，林金結判例一出，宣告朱主席的防跳船條款完全破產，「藍營小雞們安心跳船吧！」

林金結日前全程陪同郭台銘出席土城順聖宮關聖帝君聖誕千秋法會並同台，且現場還發送註明「立委支持林金結、總統力挺郭台銘」的扇子。林金結事發後被質疑違反「113年中華民國總統暨立法委員選舉-國民黨黨員行為規範」，國民黨新北市黨部要求林金結出席28日考紀會議說明；最後經審議，黨部認為林金結確實有違反黨規，然為顧及黨內團結，並念其為無心初犯，將對林做出嚴厲口頭警告，請其注意言行不得再犯，否則加重處分。

林俊憲指出，「嚴厲口頭警告」，不知為何莫名有點可愛，還很有畫面感，「哼！警告你喔，下次你再跟郭董一起玩，我就不跟你好了！絕對不可以喔，聽到了嗎？」

林俊憲指出，林金結的判例一出，可宣告朱主席的防跳船條款已經完全破產，再也沒有震懾力。之前喊得多可怕多嚴厲，原來是嚴厲的口頭警告，那還怕啥呢？

對於相關處分，林俊憲直言，「藍營的小雞們安心跳船吧！那個侯侯已經沒用了，朱主席也拿你們沒辦法，自己的選情還是比較重要，加油！」

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