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杜蘇芮毀農民生計！中央偕地方勘災　花蓮受災紓困有望

▲▼花蓮縣長徐榛蔚第一時間會同立委傅崐萁及縣府團隊等相關單位進行災情勘察。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚第一時間會同立委傅崐萁及縣府團隊等相關單位進行災情勘察。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

27日中度颱風杜蘇芮最靠近台灣，暴風圈籠罩台灣南部、東南部陸地。日前受中度颱風杜蘇芮影響，中央氣象局陸續發布花蓮縣為超大豪雨地區，縣長徐榛蔚非常關心縣民的安危及農友的生計，於縣災害應變中心主持會議、聽取各單位簡報後，第一時間會同立法委員傅崐萁及縣府團隊等相關單位進行災情勘察，給予農友全力支持！

▲▼花蓮縣長徐榛蔚第一時間會同立委傅崐萁及縣府團隊等相關單位進行災情勘察。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，縣內壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉及玉里鎮等，仍有未完成搶收的硬質玉米，玉米植株淹水或受持續降雨影響，根系容易受損或後續有包穀發芽、發霉情形，將請農業處協助農友儘速收穫及烘乾調度，降低損失。另外，本縣二期西瓜正值結果期，玉里鎮、鳳林鎮及壽豐鄉為主要產地，部分西瓜田區淹水，造成根系、葉面受損，可能影響後續西瓜植株生長，請公所、農會協助瓜農於受損區位拍照存證，依相關救助程序，為農友爭取最大權益。玉里三民養殖漁區，因強降雨颱風帶來超大豪雨，三民養殖區排水不及，導致低窪區域淹水，養殖池溢堤嚴重，吳郭魚大量逃亡，被害面積約4公頃，受損面積約2公頃。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚第一時間會同立委傅崐萁及縣府團隊等相關單位進行災情勘察。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

立委傅崐萁會同農委會主委陳吉仲、會勘鳳林、玉里鎮等主要災區。

28日立法委員傅崐萁會同行政院農業委員會主委陳吉仲、花蓮縣政府農業處長陳淑雯及中央相關單位共同會勘鳳林、玉里鎮等主要災區，經討論及爭取後，由農委會宣布以下結論：
一、鳳林、玉里鎮西瓜將由農委會直接公告救助，每公頃救助6萬2,000元，因符合災損天氣參數，農友檢具農委會公告之種植客觀證明文件者，公所得免勘查。
二、硬質玉米如有收穫及烘乾不及，請農糧署東區分署協助處理。
三、將研議政策性西瓜保險，協助受災農友救助不足的部分，保費由農委會部分補助，請農金局、農糧署辦理。
四、玉里鎮幼稻淹水受損部分，受災農友得至公所變更申報休耕，並將以專案方式公告救助。
五、有關硬質玉米等具遲發性災損作物，請花蓮區農改場、農糧署東區分區及花蓮縣政府持續關注，符合救助標準者，儘速依救助辦法辦理救助。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚第一時間會同立委傅崐萁及縣府團隊等相關單位進行災情勘察。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，杜蘇芮颱風所帶強降雨，已要求各局、處密切關注山區、橋樑、農糧作物等易受災區位，務必第一時間給予鄉親、農友最快的協助，維護生命財產安全。另外提醒農友，作物遭浸水或持續降雨，容易有遲發性災損，農友如發現有作忉生長異常情形，請務必主動向當地公所通報，以儘速確認受災情形；也請基層公所對於天然災害之受災田區，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，以協助受災農友儘早復耕、復建，與維護申請天然災害救助之權益。

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