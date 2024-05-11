央視報導「手工研磨」精度5奈米　陸網友：離徒手造晶片不遠了

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官媒《央視》近日報導，中國航天科工二院699廠特級技師葉輝擁有頂級的研磨技術，能憑藉一雙巧手，實現5奈米的「超精密研磨」。報導很快引起大量討論，有大陸網友留言表示，「意思是離手造晶片不遠了吧？光刻技術快突破了吧？」

▼中國航天科工二院699廠特級技師葉輝。（圖／翻攝CCTV）



報導提到，葉輝是打造航天超級精度的人，他的挑戰是把超薄材料研磨到奈米級，為了不讓指紋按壓影響表面的粗糙度，他還特別把指紋磨平了。

報導指出，葉輝研磨的鉭片，表面粗糙度達到5納米級別，只有特殊儀器才能檢測。

葉輝也分享了自己的秘訣，他表示，熟能生巧，研磨高精度的零部件時，掌握了一個動作，就是一個巧勁，「一百下不如這一下，最後就是這一下推出來了！」

報導也強調，「葉輝也由此突破了這一類型超薄材料超精密研磨技術瓶頸，精度遠超國外頂尖水平。」

這篇報導引起了很多大陸網友的關注，許多網友都稱讚葉輝是「大國工匠」，還說他的技術「比機器還厲害」。

同時，也有網友提到了大陸近年積極發展的晶片技術，「那意思離徒手造晶片的距離不遠了唄，光刻技術快突破了唄！」「我們的晶片是用手搓出來的實錘了！」

似乎是擔心網友誤解，《央視》小ㄅㄧ特別在留言區解釋，「咱可不能手搓晶片，還是得靠光刻機。老師傅的「技能樹」不是點滿了，而是術業有專攻，七班長做個小科普～葉師傅的5納米是指零件的表面粗糙度，光刻機的5納米是晶片晶圓集成電路刻線實際的寬度。」

▼報導引起大量關注，小編特別留言強調不能「手搓晶片」。（圖／翻攝微博）

