中國極氪汽車在美上市　首日股價飆漲34.6%

▲極氪汽車。（圖／翻攝極氪）



文／中央社台北11日電

極氪汽車於美東時間10日正式在紐約證券交易所掛牌上市，股票代碼為ZK。截至美股收盤，極氪收在28.26美元（約新台幣916元），漲幅34.6%，最新市值68億美元，約為去年一輪融資後130億美元估值的一半。

路透社報導，極氪上市首日，股價開盤價為26美元，盤中價格一度到29.36美元，而其IPO價格為21美元。截至美股收盤，極氪收在28.26美元，漲幅34.6%。目前極氪市值達到68億美元，約為去年一輪融資後130億美元估值的一半。

極氪在美上市，正值美國總統拜登計劃提高中國對美進口汽車關稅之際，電動車也面臨強烈的挑戰，近幾個月美國電公車公司的股價大幅下跌，其中特斯拉已下跌30%。

報導指出，自今年初以來，極氪交付量已超過主要競爭對手。根據監管文件和新聞稿，截至4月30日的前4個月，極氪交付4萬9148輛，小鵬交付3萬1214輛，蔚來交付4萬5673輛。

極氪執行長安聰慧表示，紐約資本市場對新能源車非常有利。極氪是全球品牌，選擇紐約上市進一步彰顯公司全球化的能力。

極氪是中國吉利汽車旗下的頂級純電汽車品牌，安聰慧把吉利汽車與歐洲頂級汽車製造商比較，並表示吉利立志成為新能源汽車時代的福斯集團（Volkswagen），而極氪的任務就是搶占豪華電動車市場。

陸媒報導指出，極氪刷新了新能源車廠史上最快上市紀錄，從2021年4月15日品牌發布，到成功IPO僅歷時37個月。極氪是第4家赴美上市的中國新能源車廠，此前蔚來、理想和小鵬汽車先後登陸美股。但與「蔚小理」不同的是，極氪背後有母公司吉利撐腰。