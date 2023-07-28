法國男「極限運動失手」68樓墜落身亡　生前曾拍窗求救

▲香港半山地「利根德閣第3座」豪宅發生極限運動玩家墜樓事件。（圖／翻攝自Google地圖）



記者林彥臣／綜合報導

位在香港半山地「利根德閣第3座」豪宅，27日發生一起法國男子從68樓墜樓身亡意外，墜樓時還波及天然氣管線，導致管線斷裂漏氣，由於死者沒有留下遺書，而且身上的攝影器材記錄下許多極限挑戰的影片，生前也曾拍窗求救，因此警方朝向極限運動玩家挑戰失手的方向偵辦。

根據《香港01》報導，27日接近晚間9點時，警方接獲報案，指稱外牆的天然氣管線斷裂漏氣，警消到場後，關閉天然氣總開關，並且發現一名男子陳屍在天井，經調查後，證實身分為一名30歲的法國籍男子。

警方調閱監視器後發現，法國男子佯稱是40樓住戶的朋友，搭電梯進入之後，再爬樓梯抵達68樓。另外現場鑑識也發現，通往大廈頂樓的鎖頭已經被撬開。

住在68樓的一名家庭幫傭，在事發之前就曾經打電話報案指出，發現一名外籍男子在窗外敲打玻璃窗求救，但是當警方到達時，該名男子已經墜樓身亡。

警方調查後發現，死者的相機和無人機有一些極限運動的影片，相信他是極限運動的愛好者，估計事發時他在大廈進行極限運動，遇上惡劣天氣，被困於68樓外牆，所以敲打玻璃窗求救，但還沒等到救援就墜樓身亡。