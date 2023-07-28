交通事故死亡6年新高！不降反升　行人零死亡推動聯盟點出癥結點

▲今年1到5月交通事故死亡人數增加。（資料圖／台中警方提供）

記者李姿慧／台北報導

交通部今公布最新交通事故統計，今年1到5月死亡達1309人，攀升6%，行人零死亡推動聯盟批評，今年5個月內受傷、死亡雙雙創下近6年新高，代表行政院、交通部、內政部營建署及警政署長期車本政策推行是錯誤方向，今年推出多項設施仍是以舊有車本思維加重力道，死傷人數不降反升，讓國人性命白白犧牲。

行人零死亡推動聯盟表示，今年4月針對行人地獄大執法，行人死亡人數反增；5月行人死亡人數雖較去年同期略減6人，但行人受傷人數仍高達1300多人，整體較去年新增約200餘人，多出18％，數據打臉交通部宣稱「大執法有成效」的大內宣。

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至於行人專用時相設置等改善，行人零死亡推動聯盟質疑，六都僅台中、台南以「專用時相」優先改善，其餘台北、新北、桃園、高雄仍以「行人早開時相」為主；而六都之外其他縣市在設置專用或早開時相上，配合度非常差，交通部應祭出比「發函各縣市」更有用的手段來督促改善。

聯盟強調，如果駕訓改革和道路改造速度跟不上道路死傷速度，則應將「分段式行人專用時相」作為緊急且首要的改善目標，單向兩個車道以上的大路口，應全面實施「人走車不走、車走人不走」的「行人專用時相」減少人車對立，既能避免警力浪費，也能減少汽機車違規受罰的抱怨。

▲台南市針對有行人通行需求等路口，優先設置行人專用時相。（資料圖／記者林悅翻攝）

工程面改善除了專用時相之外，聯盟呼籲，六都應分別提出一個行政區的範圍來作為示範區，全面興建「可順暢通行的連貫實體人行道網路」。

聯盟更點出最大癥結點，由於台灣目前缺乏完整的交通法源依據及具強制力之道路基本規範，導致營建署和地方政府雖有意新設或改善人行道，但屢遭當地里長、商家等反彈。公民之安全步行權，應屬於基本人權，不應因地而異。行政院應在9月開議前，提出院版符合「人本交通」精神、具體保障「行人權益」之《交通安全基本法》，各政黨也應承諾列9月開議優先排審法案。

行人零死亡推動聯盟也呼籲，交通罰鍰提升之後，應把罰鍰收入專款專用，確實挹注於改善地方交通工程與教育經費。

交通部長王國材今則指出，過去行政院院頒交通安全改進方案，已做到14期，但經費和推動組織定位不清，牽涉中央各部會、地方等分工，交通部已擬定《道路交通安全基本法》，仿造日本改革，完成草案27條，昨天(27日)提報行政院，希望立法院下會期可以通過，預算編列和專款專用等等，有法令讓中央跨部門以及地方合作有明確規定，達成交通安全目的。

▼交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）