交通事故5個月內奪1309人命　交長：下波重點降低機車、高齡者死亡

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(28日)公布最新交通事故統計，1到5月奪1309人命，其中5月死亡270人增4.7%，行人死亡減少6人、降21.4%，不過1到5月156名行人喪命仍比去年增4%。苗栗表現最差，5月死亡增8人最多，新北表現最佳，死亡少18人。交通部長王國材坦言道安防制做得不好，仍要努力，死亡增加的機車和高齡者是下波重點。

交通部今公布最新道安統計資料，112年5月單月道路交通事故3萬4,029件，造成270人死亡，增加12人死亡，成長4.7%。另5月行人死亡為22人，比去年同期減少6人、下降21.4%；機車死亡175人，較去年同月增加13人，成長8%；高齡者死亡104人增加13人，攀升14.3%、酒駕死亡減少15%。

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其中5月整體死亡人數以苗栗表現最差，增加8人最多，行人死亡以桃園、台南增加2人最多，機車以彰化增加11人最多、高齡者以高雄增加6人最多。5月單月以新北表現較佳，整體死亡減少18人，酒駕死亡以苗栗減少2人最多。

交通部近年將降低交通事故列為重點施政，但今年1月到5月交通事故死亡人數依舊不降反升，其中行人雖然5月單月死亡人數下降，但今年1到5月整體行人死亡人數依舊增加，交通部長王國材表示，雖然1月到5月行人死亡增加6人，但5月有下降趨勢。

王國材指出，最近行人路權團體辦很多活動，包括高雄行人路權大遊行，8月20日還路於民大遊行，民間團體爭取路權跟交通部從監理、教育、執法目標一致，若有更好建議將會納入後續執行面修正，行人安全和停讓文化改善，政府責無旁貸，加速人行設施環境改善，強化人車監理，落實不停讓行人執法，期待透過這些努力，去除行人地獄汙名，讓這一代或下一代走斑馬線有安全環境，交通部聽到個多元聲音也會虛心接受。

▲交通部長王國材主持道安會議。（圖／記者李姿慧攝）

針對交通事故死亡攀升，王國材表示，死亡增加的機車和高齡者也是重點，機車問題很嚴峻，未來要全力降低機車族事故死亡，包括機車路權和安全環境改善，預計9月開始到9月中完成，地方政府提出機車安全環境計畫，將會進行相關補助；交通部也會持續到地方去輔導，很多縣市包括機車相關課題、無號誌化路口停讓以及視覺死角等將一起來改善，交通部對道安改革時效都很著急，但確實無法一次下降，現在就是持續跟各縣市合作，輔導也將持續進行。

王國材強調，過去行政院院頒交通安全改進方案，已做到14期，但經費和推動組織定位不清，牽涉中央各部會、地方等分工，交通部已擬定《道路交通安全基本法》，仿造日本改革，已經完成草案27條，昨天(27日)提報行政院，希望立法院下會期可以通過，預算編列和專款專用等等，有法令讓中央跨部門以及地方合作有明確規定，達成交通安全目的。

至於行人違規將加重罰款，王國材說，過去發生幾個行人死亡案例，交通部很急希望用重罰形塑停讓行人文化，立院通過處罰條例重罰不讓行人是很重要的一部分，至於比較「九怪」(台語，搞怪)或漫不經心滑手機等行人，相關處罰條例也會檢討加重罰則。

王國材強調，他認為這之間沒有對立問題(汽機車與行人)，過去交通、號誌和道路容量都著重車的順暢，以車為本並非以人為本，現在也看到，全世界趨勢為人本最重要，過馬路或上學、推嬰兒車過斑馬線就被撞死，顯示行人非常脆弱，每個人都是行人，當行人時，汽機車也會讓你，因此不讓行人必須嚴格執行。

交通部則表示，交通部正在跟警政署蒐集行人違規態樣，相關檢討會在近期完成。