杜蘇芮襲台！雲林「路樹倒塌電線掉落」　警籲注意行車安全

▲受到杜蘇芮颱風帶來風勢影響，口湖鄉台61線251公里也發生自小貨車自撞護欄意外。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

受杜蘇芮颱風影響，發布陸上颱風警報以來漸有感風強雨大，雲林縣警局北港分局今（28）日上午舉行一級開設防災會議，分局長陳宏平更親自巡視轄區北港溪浮水橋水位、周邊道路及閘門情況。北港鎮、水林鄉及口湖鄉起風，零星傳出路樹倒塌及電線掉落排， 台61線快速道路也傳出車輛自撞護欄意外幸無大礙。

▲受到杜蘇芮颱風影響，北港、水林及口湖鄉沿海地區起風，零星有路樹倒塌及電線掉落的災情發生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港警分局說明，受影響交通路段有，北港鎮防汛道路府番路段、光復一路路樹倒塌、兒十一公園樹幹斷裂、溝皂往草湖水圳旁道路竹子倒塌等；水林鄕則有水南村水林路電線掉落；另口湖鄉台61線251公里也發生自小貨車自撞護欄意外，所幸都無人受傷。

北港警分局呼籲，颱風帶來強勁風雨，請民眾注意自身行車安全並隨時注意車前狀況，小心慢行；若發現道路有淹水或路樹倒塌情形，切勿勉強通行因而發生交通意外事故，並請立即聯繫相關單位處理。

▲北港警分局長陳宏平巡視轄區北港溪浮水橋水位、周邊道路及閘門情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）