拉房市救經濟　陸住建部長：降低首購房頭期款比例

▲大陸房市不振，政府推出大量刺激政策。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸住房和城鄉建設部部長倪虹近日召開了企業座談會，並在會議上強調，要持續鞏固房地產市場回升態勢，大力支持剛性及改善性住房需求，落實降低首購房頭期款比例及貸款利率，以及個人房貸「認房不用認貸」等政策。

倪虹表示，要穩住建築業和房地產業兩根支柱，對推動經濟回升向好具有重要作用，要以工業化、數字化、綠色化為方向，大力推動建築業持續健康發展，充分發揮建築業「促投資、穩增長、保就業」的積極作用。

倪虹提到，要繼續鞏固房地產市場企穩回升態勢，大力支持剛性和改善性住房需求，進一步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費減免、個人住房貸款「認房不用認貸」等政策措施；繼續做好保交樓工作，加快項目建設交付，切實保障人民群眾的合法權益。

倪虹指出，要通過科技創新和製度創新解決發展中遇到的問題。要深化住房供給側結構性改革，強化科技賦能，提高住房品質，為人民群眾建造「好房子」。

倪虹還說，希望建築企業和房地產企業積極參與保障性住房建設、城中村改造和「平急兩用」公共基礎設施建設，促進企業轉型升級和高質量發展。

這也是中共政治局會議7月24日提出「適時調整優化房地產政策」之後，大陸住建部的最新表態。