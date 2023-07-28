　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

欠稅5000萬竟脫產就是拒繳　遊戲分數商狂賺2億遭管收

▲▼脫產就是不繳！欠稅5000萬　新竹滯欠大戶遭管收。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹一名欠稅大戶，遭執行署聲請管收獲准。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）
記者陳凱力／新竹報導

新竹一名男子自103年8月起至106年9月間，從事線上遊戲分數買賣，由於交易過於頻繁且總計金額龐大，遭調查局認為疑似洗錢，並將案件移送國稅局調查是否應補課稅捐，國稅局調查後認定男子這段期間銷售金額總計高達2億餘元，遂補課各該年度營業稅、營利事業所得稅、個人綜合所得稅並裁罰。因男子逾期未繳，案件移送新竹分署強制執行。

新竹分署調查發現男子名下幾乎無任何財產，扣押存款也僅徵起2千餘元，經多年持續追查，發現男子在106年8月中收受國稅局通知後，竟在同年8、9月間，迅速移轉名下房地產，並在兩周內將移轉房地產所得價金連同帳戶內原有存款提領現金一空，提領的總金額累計高達2000 多萬元。

▲▼脫產就是不繳！欠稅5000萬　新竹滯欠大戶遭管收。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲男子名下幾乎無任何財產，更於收受國稅局通知後迅速移轉名下房地產、將2000多萬現金提領一空。

新竹分署多次通知男子到場說明前述 2000多萬元的流向，男子則表示「都是拿去還債」，卻無法提出相關證明，亦不透露係還款予何人，只是一再辯稱沒有能力清償。

承辦行政執行官認定該男子已構成「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」之管收事由，於112年6月間限期該男子於112年7月26日到場履行義務或提供相當之擔保，然而該男子屆期雖有到場卻仍拒不繳納，行政執行官遂依行政執行法第17 條規定將該男子暫予留置，並向新竹地方法院聲請管收獲准，並即將該男子解送管收所。

新竹分署呼籲民眾，對於滯納之稅捐、費用或罰鍰等公法上金錢給付義務，應依規定繳納，切勿心存僥倖，企圖以處分資產或資金方式規避執行，以免遭受拘提、管收及限制出境之強制處分。

►中彈員警曾說「不適應」二度回鍋　支援2個半月就出事

►才和工友泡茶　勤務中心派案「他沒回應」新竹34歲警員中彈身亡

►新竹警員派出所內「頭部中彈身亡」　緊急封鎖現場調查

►新竹男不甩「未禮讓行人」多張罰單　郵局存款直接被扣抵

 

ET快訊
驚悚畫面！　「屋頂被吹掀」空中狂翻滾
LIVE／雙颱共存！卡努恐轉強颱　楊紫瓊嫁法拉利前總裁
快訊／驚悚畫面！巨量落石坍方　交通中斷
LIVE／本島陸警解除！杜蘇芮登陸福建　氣象局最新說明
快訊／台灣本島解除陸上警報！
快訊／三讀通過！　未成年禁止師生戀
快訊／議長認收賄2600萬！　貪污罪起訴
杜蘇芮罕見放2天假！　最長颱風假是它：台灣人的痛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

杜蘇芮掃台南！路樹倒塌招版砸落近千　工務局緊急清除

挨揍怒了！刀捅男友肚再酒瓶砸頭奪命　她辯正當防衛判決出爐

單車男閃狗...撞掉賓士保險桿落跑　騎士掰：擔心颱風下雨先回家

杜蘇芮強襲驚悚畫面曝！「屋頂被吹掀」空中狂翻滾　電線火光炸出

快訊／山區持續下雨！台14甲翠峰段泥石坍方　雙向交通中斷

天雨路滑！台78線牛奶槽車自撞護欄翻覆　橫躺2車道...緊急拖吊中

快訊／驚悚片！台8線梨山段不敵大雨　巨量落石坍方交通中斷

中低收又罹病…她不堪長照壓力「殺99歲失智父再輕生」！下場曝光

車擺鳳梨求大賣...拜觀音關公保平安　毒販「台中旺來」這下栽了

達德能源弊案！雲林縣議長沈宗隆認收賄2600萬　貪污罪起訴

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

「杜蘇芮哪個部落的快回去」　原民無奈喊...網：南島雨族

杜蘇芮颳強風！板橋半小時2起路樹倒　婦人遭砸傷+2車受損

柯基去送洗身上「掛鐵籠」　拆門隊上線！笑翻美容師

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

鐵棍插爛千萬超跑玻璃　警調監視器：是邱彥翔

杜蘇芮掃台南！路樹倒塌招版砸落近千　工務局緊急清除

挨揍怒了！刀捅男友肚再酒瓶砸頭奪命　她辯正當防衛判決出爐

單車男閃狗...撞掉賓士保險桿落跑　騎士掰：擔心颱風下雨先回家

杜蘇芮強襲驚悚畫面曝！「屋頂被吹掀」空中狂翻滾　電線火光炸出

快訊／山區持續下雨！台14甲翠峰段泥石坍方　雙向交通中斷

天雨路滑！台78線牛奶槽車自撞護欄翻覆　橫躺2車道...緊急拖吊中

快訊／驚悚片！台8線梨山段不敵大雨　巨量落石坍方交通中斷

中低收又罹病…她不堪長照壓力「殺99歲失智父再輕生」！下場曝光

車擺鳳梨求大賣...拜觀音關公保平安　毒販「台中旺來」這下栽了

達德能源弊案！雲林縣議長沈宗隆認收賄2600萬　貪污罪起訴

共軍也放颱風假？　國防部罕見「無偵獲共機、共艦擾台」

杜蘇芮掃台南！路樹倒塌招版砸落近千　工務局緊急清除

挨揍怒了！刀捅男友肚再酒瓶砸頭奪命　她辯正當防衛判決出爐

亮・珠寶／俐落首飾寵老爸　獻Apple Watch滿鑽殼奢華一下

快訊／日圓匯價升至「0.2292」！再創新高　換10萬台幣少吃22碗拉麵

李家超傳被美國禁止出席APEC　港府：應履行東道主責任

杜蘇芮變瘦減弱！估最快傍晚海陸警解除　3地仍防劇烈雨勢

自豪公務員領50K！他去完女友家「想找地洞鑽進去」：有夠丟臉

林金結同框郭台銘被疑違黨規　李德維：小雞不要天天只想蹭熱度

杜蘇芮颱風來襲現場積水不退　2023雲林海洋音樂祭順延一周

社會熱門新聞

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

強風掃高雄！吹落屋頂　路樹險砸輕軌

即／高雄路樹倒塌　男騎士撞上慘摔

風雨夜炸！梓官3526戶停電　民困電梯

快訊／台中轎車詭偏自撞　駕駛送醫不治

女大生醉到斷片！醒來驚見「空保險套包裝」崩潰

達德能源弊案！雲林縣議長沈宗隆貪污罪起訴

鳳梨道歉文被洗版！上千人怒喊「當面道歉」

快訊／1歲8月大男嬰離奇亡　母：溢奶

大地主留170筆房地產　遺產稅高達1.4億

杜蘇芮強襲金門　料羅港驚見恐怖巨浪

快訊／彫博刪文！　再發新聲明

鐵棍插千萬超跑玻璃　警：是邱彥翔

即／淡水街頭命案！男子「脖子有刀傷」陳屍路邊

更多熱門

相關新聞

北市欠稅大戶為3.66億逃23年　僅1筆1433萬土地遭法拍

北市欠稅大戶為3.66億逃23年　僅1筆1433萬土地遭法拍

台北市政府日前公布，北市欠稅大戶仍由蘇廷潤以欠下約3.66億元的土地增值稅居冠。不過經查，蘇姓自然人雖欠稅長達23年，卻僅1筆土地底價約1433萬元的法拍紀錄，相當弔詭。對於該人能欠下如此鉅額土地增值稅，信義房屋專家認為，應是大筆精華區土地買賣。

欠稅2358萬！　他終於繳清

欠稅2358萬！　他終於繳清

方姓負責人經聲請管收獲准

方姓負責人經聲請管收獲准

欠稅大戶老面孔！股市聞人黃任中蟬聯首位　全部排名一次看

欠稅大戶老面孔！股市聞人黃任中蟬聯首位　全部排名一次看

全國931戶欠稅927億！　財政部明揭露

全國931戶欠稅927億！　財政部明揭露

關鍵字：

欠稅

讀者迴響

熱門新聞

快訊／高雄、台南、屏東、嘉義縣市今緊急停班課

「新女戰神」爆鳳梨疑吸毒拉K！

「金馬影后」林嘉欣宣布離婚

2023台灣10大泡麵排行出爐！「這款」沒上榜網力挺

不斷更新／颱風假懶人包！連江縣宣布上班上課

梅花鹿被偷　颱風天被棄水灘中等死

楊紫瓊結婚了！結束19年愛情長跑

一個人也很好！「單身率最高」星座Top 3

杜蘇芮走好慢！明5縣市達颱風假標準

杜蘇芮「瞎混一整天」？氣象粉專解答

福原愛律師驚訝江開記者會　原因曝光

高雄清晨緊急停班課！徹夜決策過程曝

離譜婚鬧！伴娘被壓床強掀裙露底褲

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

杜蘇芮又開眼！最強右眼牆直衝1地區

更多

最夯影音

更多
江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度
江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面