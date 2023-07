為拍瀑布慘跌！他站岩石腳一滑「瞬間被沖走」　朋友錄下最後身影

▲印度23歲男子拍照滑倒,消失在湍急水流中。(圖/翻攝自推特/@WazBLR)

記者張寧倢/綜合外電報導

拍攝壯觀自然景象若不顧安全,恐賠上性命。印度一名23歲男子日前到山中瀑布遊玩,他爬到一顆大岩石上擺出帥氣姿勢,結果突然腳滑了下,整個人跌進湍急水流中,瞬間被沖走,至今仍下落不明。朋友原本要幫忙錄影,卻意外拍下了他遇難的一幕。

23 year old Sharath Kumar slipped and unfortunately drowned in a waterfall in Karnataka's Udupi while making an Instagram reel.



Make reels, make memories and have fun but please be extremely careful in places like these. pic.twitter.com/2uQkow3bVz