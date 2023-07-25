國民法官「雙刀殺夫」判決出爐　婦援會：看不見受虐者創傷

▲ 新北地院國民法官審理季婦殺夫案，被告季婦大姊與律師受訪。（圖／記者黃哲民攝）

記者陳致平／台北報導

新北地院審理「家暴殺夫」案，21日做出全國首件國民法官參審判決出爐，一審合議庭宣判季姓婦人7年2月有期徒刑。對此，婦女救援基金會表示，對於判決結果相當失望與遺憾，審判過程未將家暴受虐者的創傷與恐懼納入「情堪憫恕」的減刑條件。

婦援會長期深耕性別暴力議題，並服務家暴婦女，對於此一指標性的國民法官審理案也高度關注。婦援會指出，被告季姓婦人長期受虐，過程中無力反擊，最終選擇了極端的手段：殺夫；然而，在判決中，季姓婦人長期受虐的事實與痛苦處境只獲得同情，未將被告長期受虐的被害人痛苦與嚴重身心創傷納入「情堪憫恕」減刑條件。

婦援會指出，對於長期受虐婦女而言，施暴者肢體暴力、高壓權控、心理上的恐懼和束縛，以及屢次逃離暴力的失敗經驗，讓她們產生「習得無助感」，難以相信專業人員和社會資源的幫助，更難以相信自己有能力脫離暴力的環境。

▲新北地院審理季姓婦人殺夫案，合議庭職業法官與國民法官共同召開記者會分享新制審理心得 。（圖／記者黃哲民攝）

在前述的困境下，受虐者或許認為只有殺夫才能保護自己和家人，以終結長期受虐的噩夢。婦援會進一步強調，「這並不是支持或鼓勵暴力行為」，而是要從受虐婦女的角度去理解她們所經歷的極端困境。

婦援會表示，被告季姓婦人的困境與被迫選擇，從被告家人作證、社工報告中都已明白顯示。然而，這樣的心理狀況並未得到判決充分的理解和考慮，在法官和國民法官們判決理由認為被告長期受暴值得同情，卻未符合「情堪憫恕」減刑的要件。

因此，婦援會呼籲三大要點，第一：家暴殺人案件審判，應強制引入專家證人，納入「情堪憫恕」減刑條件；第二：審理「家暴殺人」案件司法人員，應具備「創傷知情」知識與「性別敏感」，並從被害人觀點、女性觀點看暴力歷史脈絡而非單一事件；第三：權控反覆受暴型的案件，警方與司法應強力介入，停止施暴行為。社工人員應以「被害人為中心」，提供中長期服務，不應暴力減緩就被結案。