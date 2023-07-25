同居女友電纜綑綁還縱火！彰化男險丟命　求情法官「她是無心的」

▲彰化婦人囚禁男友再縱火燒屋。（資料圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名56歲吳婦，用電纜線及衣服綑綁有糖尿病方姓同居男友，反鎖在屋內2天滴水未進，又拿起打火機點燃報紙在屋內放火，經消防到場滅火，三合院右側3間房已被燒毀，方男昏迷送醫救回一命。案發後方男向法官求情「她是無心的」，彰化地院審結，吳婦依犯公共危險罪，判處2年有期徒刑、緩刑5年，安置監護1年6月。

案發於2022年4月14日清晨6時許，彰化縣消防局接獲民眾據報有民宅發生火警，黑煙不斷的從平房內竄出。由於現場堆滿雜物，緊急派遣第三大隊及多個分隊前往部署水線滅火，火勢很快撲滅，救出吳婦，吳婦也坦承她自己是在燒紙。

檢警調查，吳女涉嫌先將方姓男友綑綁在平房住處內，2天沒讓他喝到一滴水，也沒讓他進食，直到方男家人連絡不到他直覺有異報警尋人。12日當天消防分隊破門將方男救出時，人已經昏迷意識不清，送醫診治後有敗血症和肺炎等症狀，醫院也發出病危通知，家人擔憂不已，所幸救回一命，

彰化地院審理時，依據彰化基督教醫院進行司法精神醫學鑑定、及被告病歷，再由社工師進行分析詢問根據鑑定報告，吳婦患有「思覺失調症」， 當時犯案行為具有強烈的被害妄想，她認為男友在外面有小三，一定會跟她要錢，只要將他綑綁，就可以幫助他抵抗誘惑，又收到他病危通知，再想到家中土地遭到財團操控，才會放火燒屋，想一起同歸於盡。

方男也為女友向法官求情，指出案發當時吳女精神有問題，曾帶她去拜拜也沒用，也帶她去精神科就診，但她不按時吃藥，「她是無心的」，也未對吳婦提告，希望從輕量刑。

法院調查，吳婦自2011年至2022年間，曾犯下多起偷竊案、毆打姪女遭裁罰1萬元、又與鄰居互毆等案，再犯下本案，考量已有多次暴力前科，依據鑑定報告，吳婦有長期服用安眠藥傾向，病史中也曾出現類似暴力風險，推估再犯風險高於一般思覺失調患者，若執行監護穩定治療，需要1年時間病情可得到良好控制。

法官審酌後，吳婦依犯非法剝奪他人行動自由罪、燒毀供人使用住宅等罪，分別判處10月、1年9月有期徒刑，應執行2年有期徒刑、緩刑5年，在執行前另入相當處所，安置監護1年6月。