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LIVE／杜蘇芮眼牆輾過「國家警報響」　氣象局最新說明

生活中心／綜合報導

杜蘇芮移動緩慢，中南部地區從昨日晚間至今日清晨持續受到強風大雨影響，而颱風中心預計在上午穿越金門附近，因此氣象局除了已針對10縣市發布豪大雨特報，也針對金門、澎湖發布「颱風強風告警」，提醒該地區即將出現平均12級風或陣風14級以上風力。氣象局將於08:40說明颱風最新動態。

杜蘇芮上午7時的中心位置在澎湖的西北西方約 100 公里之海面上，以每小時29公里速度向北北西進行，近中心最大風速每秒 43 公尺（約每小時 155 公里），相當於 14 級風，七級風平均暴風半徑250公里。暴風圈籠罩苗栗以南、南投、花蓮、臺東陸地及澎湖、金門地區，並構成威脅，各地風雨持續中。氣象局表示，颱風強度有稍減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

颱風杜蘇芮28日0620動向。（圖／中央氣象局）

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▲受颱風影響，中南部有大豪雨。（圖／中央氣象局）

氣象局已針對10縣市發布豪大雨特報。氣象局說明，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，台東縣及屏東縣山區已有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮縣及台東縣已有局部豪雨或大豪雨；恆春半島及高雄市、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，台中市、南投縣山區及花蓮縣、台東縣、澎湖縣地區有局部大雨或豪雨，南部、宜蘭地區及金門有局部大雨發生的機率。

另外，氣象局也針對金門、澎湖發布「颱風強風告警」，提醒該地區即將出現平均12級風或陣風14級以上風力。氣象局指出，杜蘇芮颱風雙眼牆情況已經消失，但颱風眼變大，從雷達回波圖上可以看到，颱風眼已經比金門還大，所以預計中心會擦過金門。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書提醒，杜蘇芮颱風眼牆正在輾過澎湖及金門上空，澎湖最大陣風13至14級，金門最大陣風10級並逐漸上升中，南部沿海目前仍有10至11級強陣風，「請大家務必待在家中，不要出門」。

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