杜蘇芮「睡著又開眼」旋臂掃南台炸暴雨　最強右眼牆直衝1地區

▲杜蘇芮又開眼，且颱風眼越來越清晰。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

中度颱風杜蘇芮（Doksori）一路蛇行牛步，擦邊閃過台灣，過去一天以來，速度忽快忽慢，但強度、暴風圈仍維持，即將從台灣海峽北上，氣象專家觀測，杜蘇芮一度「閉眼」，直到今（27日）晚間再度「開眼」，且颱風眼越來越清晰，預警未來颱風中心可能非常靠近金門通過，金門將覆蓋在「風力最強」區域，出現15級左右強陣風。

氣象局預警，杜蘇芮仍維持中颱強度，暴風圈正籠罩台灣彰化以南、南投、東部、東南部陸地及澎湖地區，對14縣市發布陸上颱風警報，目前出現最大陣風區域包括彭佳嶼11級，蘭嶼、大武10級。

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▼杜蘇芮暴風雨今夜最強，將衝擊南部、東部地區。（圖／中央氣象局）



天氣風險公司指出，杜蘇芮暴風圈觸陸之後，沒有被地形削減太多強度，通過台灣海峽南部時仍有一定強度，且在今晚「又開眼」了！預估今晚到到明天中午，南部到外島的澎湖、金門仍須特別注意，金門則要提防到下午；高屏西半側白天還不算是迎風面，風雨沒有直接影響，所以風雨不明顯，但颱風晚上已經有旋臂掃到屏東，瞬間雨量大，接下來仍會有旋臂再度掃上來。

「觀氣象看天氣」粉絲團也指出，杜蘇芮在過去一段時間內，颱風眼越來越清晰，雖然沒有進行眼牆置換，但內眼牆反而更加鞏固，眼睛越來越漂亮，目前林園汕尾陣風已達11級、枋寮10級、前鎮8級，強風域將逐漸往內陸、往北延伸，今天深夜至明天早上風雨最強，高雄、台南、屏東、澎湖留意10~12級左右的強陣風，雲林、嘉義延海陸地也會有較強陣風，尤其金門可能被颱風風力最強的右眼牆掃到，可能出現15級左右的強陣風。

稍早氣象局最新路徑預測顯示，杜蘇芮下午路徑偏北，走向稍微往北調整，明天通過台灣海峽之後，將以相當接近金門的路徑登陸福建，氣象局可能會針對金門發布「強風告警訊息」，也就是颱風中心未來在通過時，會造成12級平均風、14級陣風的可能。

▼氣象局發布14縣市陸上強風特報，預估明天可能針對金門發布「強風告警」。

