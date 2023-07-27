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糾結颱風假！專家曝「明天風險最高縣市」　今夜到明晨風雨最猛

▲▼氣象局17:30持續針對杜蘇芮颱風發布陸上警報。（圖／氣象局）

▲氣象局17:30持續針對杜蘇芮颱風發布陸上警報。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

下班下課快回家！中度颱風杜蘇芮今晚到明晨對台灣本島影響最劇烈，東半部、恆春半島、南部都會有明顯雨勢，澎湖、金門則是今日深夜起風雨增強，預計要等到明天下午以後整體雨勢才會趨緩，屆時颱風登陸中國福建，將快速減弱，氣象局也會解除海、陸上警報。

氣象局預報員朱美霖表示，颱風逐漸進入台灣海峽南部，南部的雨勢正快速增大中，花東也持續有明顯降雨，預計今晚到明晨是颱風對天氣影響最劇烈的時段，而今日深夜金門、澎湖的雨勢也會增強。

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颱風明日清晨暴風圈接近金門、澎湖，預計明日午後整體雨勢才會明顯趨緩，尤其金門、澎湖的風雨會持續到比較晚，不過周六以前都會有長浪，海上作業仍要嚴加戒備。

▲▼氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

▲▼氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

▲▼氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，氣象局最新預測顯示，明日清晨中、南部都仍在暴風圈範圍內，中午前後會經過金門附近，接著登陸中國福建，強度減弱、暴風圈縮小。

至於明日是否還會放颱風假，颱風論壇表示，明日風險最高的除了金門、馬祖外，其次是台南、高雄、屏東、雲嘉沿海，連苗栗、台中、彰化可能都會有幾個小時的風雨，「相信各縣市首長開始糾結交戰了」。

金門今日下午已停班停課。縣政府下午再宣布，明（28日）風力將達停班停課標準，因此28日停止上班、停止上課。
 

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