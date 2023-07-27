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2023第7屆WBSC世界盃少棒錦標賽28開打　黃偉哲邀請全國球迷為賽事加油

▲2023第7屆WBSC世界盃少棒錦標賽7月28日開打，黃偉哲歡迎各國選手外，並邀請全國球迷為賽事加油。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2023第7屆WBSC世界盃少棒錦標賽7月28日開打，黃偉哲歡迎各國選手外，並邀請全國球迷為賽事加油。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

2023第7屆WBSC世界盃少棒錦標賽將於7月28日正式開打，至8月6日止在亞太國際棒球訓練中心少棒主、副球場舉行，來自全球的美、日、韓、德等12支國家代表隊已經陸續抵台，台南市長黃偉哲歡迎來自世界各國的少棒好手齊聚台南，角逐世界少棒的最高榮譽。

開賽記者會，由中華民國棒球協會副秘書長賴德剛、中華隊總教練陳明仁、台南市甲組棒球隊總教練張文宗、市議會郭鴻儀、穎艾達利議員等到場參與，市長黃偉哲致贈芒果給中華隊小球員，幽默表示希望球員不要有壓力，只要拿下冠軍，就可以把排名提升到世界第三。

▲2023第7屆WBSC世界盃少棒錦標賽7月28日開打，黃偉哲歡迎各國選手外，並邀請全國球迷為賽事加油。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，根據中央氣象局資料，28日晚上台南應該已經遠離杜蘇芮颱風暴風圈，因此28日開幕典禮及球賽照常舉行，28日晚上6時30分開幕戰首戰中華隊將對戰澳洲，歡迎全國朋友攜家帶眷到台南觀賞比賽，為各參賽國選手加油打氣。

▲2023第7屆WBSC世界盃少棒錦標賽7月28日開打，黃偉哲歡迎各國選手外，並邀請全國球迷為賽事加油。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，本次舉辦賽事的亞太棒球村球場剛整修完畢全新啟用，室內內野練習場也已落成，讓中華隊或所有參賽球隊，多了很多練習地點，市府全力優化競賽場館，希望選手練習時好好照顧自己，比賽時有最好的表現，在世界少棒錦標賽、世界少棒的排名中，能夠再往前推移。台灣已是世界棒球的勁旅，期盼能再往前推移成世界排名第三，希望所有選手將士用命、拿下榮譽。

▲2023第7屆WBSC世界盃少棒錦標賽7月28日開打，黃偉哲歡迎各國選手外，並邀請全國球迷為賽事加油。（圖／記者林悅翻攝，下同）

體育局指出，台南被視為重要的少棒發展地，連續承辦世界盃賽事深具意義，自2015年承辦至今，台南已是第5度承辦本賽事，每屆皆是動員全市府投入籌備工作，尤其在場地方面更是精益求精，亞太國際棒球訓練中心少棒主、副球場在6月起封館整修，針對各項軟硬體設施，包括草皮維護保養、紅土區補土補平、場邊水溝蓋人工草檢查更換、大螢幕計分板及夜間照明等進行全面性維護及修繕，提供最好的場地給各國球隊比賽及帶給球迷們更好的觀賽體驗。

▲2023第7屆WBSC世界盃少棒錦標賽7月28日開打，黃偉哲歡迎各國選手外，並邀請全國球迷為賽事加油。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本屆WBSC世界盃少棒錦標賽，共有來自世界12支國家代表隊包含台灣、美國、墨西哥、委內瑞拉、巴拿馬、德國、捷克、日本、韓國、紐西蘭、澳洲及多明尼加等，各國代表隊都已陸續抵達，歡迎全國朋友攜家帶眷到台南觀賞比賽，為各參賽國選手加油打氣。

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