侯友宜遭酸穿國王新衣　黃暐瀚：「要小孩閉嘴」就變出錦衣

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜目前選情低迷，造成藍營基層焦慮，立委陳玉珍昨嘲諷侯友宜，「國王新衣很漂亮，鑲滿珍珠，全國都擁戴；國王新衣很漂亮，議長全體一致支持侯市長」，引發熱議。對此，媒體人黃暐瀚27日就在臉書表示，「要小孩閉嘴不戳破國王沒穿衣服」，並不困難，但要讓光溜溜的國王身上，真的變出一套錦衣，那就很不容易。

陳玉珍日前稱國民黨8成議長都挺鴻海創辦人郭台銘，引發侯友宜競辦發言人黃子哲砲轟「珍」亂、罪孽深重，並要求公布是哪些議長挺郭？否則這就是標準的假消息。對此，陳玉珍也反譏，既然侯辦希望小雞們都閉上嘴，那她索性就順勢而為，還嘲諷侯友宜「國王新衣很漂亮，鑲滿珍珠，全國都擁戴；國王新衣很漂亮，議長全體一致支持侯市長」。

黃暐瀚則引用「國王的新衣」寓言指出，戳破國王沒穿新衣的小孩，並不是因為跟裁縫師有什麼恩怨，或對國王有什麼不滿，他才大喊的，他喊，是因為他看到國王身上光溜溜；他喊，是因為國王真的沒穿衣服。

黃暐瀚表示，如果現在侯友宜民調領先、勝券在握，國民黨主席朱立倫何必提「執政大聯盟」；律師陳長文何必呼籲「政黨輪替」；藍營小雞們，何必每天在那邊想方設法，尋求一線生機？因此，他指出，要小孩閉嘴不戳破王國沒穿衣服，並不困難，但要讓光溜溜的國王身上，真的變出一套錦衣，那就很不容易。

「常說：『安內，然後攘外』，比較少見『用力攘內、再圖攘外』」，黃暐瀚直言，直接攘內，要內部停止質疑，通通閉嘴，或許真的讓侯友宜「續命」，但吊著點滴的選手，是否還能上場贏得比賽獎杯，那就得留待結果驗證。