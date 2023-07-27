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iOS爆雷！外媒揭iPhone 15 Pro「動作按鈕」1鍵有這9功能

▲iPhone 15 Pro將有全新靜音按鈕。（圖／9to5mac）

▲iPhone 15 Pro傳將有動作按鈕。（圖／9to5mac）

記者崔子柔／綜合報導

蘋果預計在9月秋季發表會發布iPhone 15系列，先前的爆料中盛傳，iPhone 15 Pro系列將取消靜音鍵，改為「動作按鈕」（ Action Button），而外媒在iOS 17‌ beta 4的程式碼中發現，動作按鈕一鍵可觸發9種功能。

iOS 17目前已經推出公開測試版本，外媒《Macrumors》從iOS 17‌ beta 4中發現，目前動作按鈕被分配了9項功能，可由用戶自行設定調整，包括：

輔助功能：包含旁白、縮放或輔助觸控等功能。

捷徑：執行自行設計的「捷徑」，像是發送訊息、播放音樂或是控制智慧家電等。

靜音模式：功能與目前的靜音鍵一樣，讓iPhone不會發出鈴響。

相機：按1下即可啟動相機，拍照時則可當作快門鍵使用。

手電筒：開啟／關閉手電筒。

專注模式：開啟／關閉專注模式。

放大鏡：啟動放大鏡功能，透過鏡頭放大顯示物品。

翻譯：啟動翻譯App，立即開始翻譯文字或是對話。

語音備忘錄：啟動語音備忘錄。

▲音量按鈕，左邊是 iPhone 15 Pro，右邊是 iPhone 14 Pro。（圖／翻攝自9TO5Mac）

▲左邊是 iPhone 15 Pro動作按鈕渲染圖，右邊是 iPhone 14 Pro靜音按鈕。（圖／翻攝自9TO5Mac）

雖然各界對於「動作按鈕」傳言不斷，但消息目前未受到蘋果官方證實。其他受外界期待的改變包括全系列搭載動態島、改用USB-C連接等，不過也有消息傳出全系列都要漲價，根據市調公司Wedbush Securities調查，iPhone 15與iPhone 15 Plus，約上漲100美元，折合台幣約為3000元，Pro以上的機型預計上漲200美元，折合新台幣6000元，也就是說iPhone 15 Pro Max可能高達6萬元。

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