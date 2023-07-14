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iPhone 15全系列將大漲？旗艦機上看6萬元才能入手

▲iPhone 15 Pro新色。（圖／9to5mac）

▲iPhone 15 全系列將漲價。（圖／9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 15系列預計於今年9月登場，預計會有許多新的改變，包含全系列搭載動態島，改用USB-C連接等等，讓人充滿期待，不過除此之外，也持續傳出漲價傳言，根據目前最新調查指出，全系列都要漲價，最多上漲台幣6000元。

根據市調公司Wedbush Securities調查，iPhone 15全系列都會調漲，包含初階的iphone 15與iPhone 15 Plus，約上漲100美元，折合台幣約為3000元。此外Pro以上的機型漲勢驚人，預計上漲200美元，折合新台幣6000元，也就是說本來就不便宜的Pro Max機型，iPhone 15 Pro Max可能高達6萬元。

去年由於匯率，許多國家的iPhone 14價格都上漲，而台灣官方售價也漲了2000元。雖然尚不知今年的漲價原因，但根據先前的報導，主要可能為規格升級導致成本增加有關。

首先全系列的相機都升級為4800相素，且其中Pro Max機型可能搭載最新的潛望式鏡頭，成本大幅提升，且全系列都需要改成USB-C的設計，結構上的更改讓手機的造價更加高昂，不過一切都要等蘋果正式發布後才能確認。

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