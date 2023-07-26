　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雲林縣災害應變中心二級開設　沿海鄉鎮尚無風雨夜市照開

▲雲林縣政府災害應變中心二級開設，沿海鄉鎮尚無明顯風雨，夜市照常出攤買氣不減。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府災害應變中心二級開設，沿海鄉鎮尚無明顯風雨，北港鎮夜市照常出攤買氣不減。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

杜蘇芮颱風逐漸逼近，雲林縣政府因應預期颱風帶來災害，今（26）日下午2點雲林縣政府災害應變中心二級開設，指揮官張麗善3點召開風災整備工作會報指示各單位防颱作業。雲林縣沿海鄉鎮目前尚未有明顯風雨，口湖鄉、台西鄉小雨無明顯陣風，北港鎮雖有毛毛細雨，夜市仍有開放設攤買氣算熱絡。

雲林張麗善於風災整備工作會報中表示，根據目前氣象資料27日入夜至28日清晨是杜蘇芮影響雲林最大時間，尤其是四湖、口湖、北港、水林、元長等鄉鎮雨勢會最大，請鄉親要特別提高警覺，做好防颱工作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雲林縣政府災害應變中心二級開設，沿海鄉鎮尚無明顯風雨，夜市照常出攤買氣不減。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府災害應變中心二級開設，掌握各鄉鎮狀況及指示各單位防颱作業。（圖／記者蔡佩旻攝）

因應杜蘇芮颱風來襲，縣府各局處已經完成所有準備，包括易淹水區水溝清淤，水閘門、抽水站運作檢測及移動式抽水機部署等，都已經完成整備，另各項積淹水的監測系統也都完成測試，提供即時資訊，進行防災救災應變。另針對交通路網有路樹倒塌或土石崩落等情況，包括工務處等單位也做好相關應變措施，隨時掌握，即時完全搶修工作。

▲雲林縣政府災害應變中心二級開設，沿海鄉鎮尚無明顯風雨，夜市照常出攤買氣不減。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府災害應變中心二級開設，口湖鄉目前微雨無明顯風勢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

針對台西、四湖等易淹水區防治工作提出關切，水利處、工務處等單位表示，已針對包括縣道155線側溝等周邊排水系統完成清淤，確保不會再嚴重積水，同時也規劃相關疏散撤離計畫。也提醒漁民，若應變中心升為一級開設，各漁港將「只進不出」，也會請各相關單位提前告知漁民，也請漁民確實掌握颱風相關資訊，務必以確保自身安全為考量。

災害應變中心表示，根據氣象局資料，中颱杜蘇芮今天下午3點位置於鹅鑾鼻的西南西方約160 公里之海面上，以每小時12轉16公里速度向西北前進，七級風平均暴風半徑為280公里，雲林主要降雨時段為週四起至週五上半天，西南沿海地區可能會有局部大雨，未來三天累積降雨量最大預估平地100至200毫米，山區為100至200毫米，應變中心會持續監控颱風變化，隨時更新應變作為。

▲雲林縣政府災害應變中心二級開設，沿海鄉鎮尚無明顯風雨，夜市照常出攤買氣不減。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府災害應變中心二級開設，雲林縣消防局完成整備。（圖／記者蔡佩旻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►虎尾排隊美食攤車遭縱火！老闆PO文：無限期停業　嫌犯抓到了

►杜蘇芮逼近！台電戒備防颱...這裡可一鍵查詢停復電資訊

►人間國寶工藝師參與修築　西螺福興宮觀音亭百年風華再現

►杜蘇芮還沒來菜價先漲！　農民苦笑曝理由：都因為長毛的它

►林務局官員貪污更二審無罪卻遭休職1年　檢察官演講曝原因

ET快訊
快訊／屏東宣布「明天停班停課」
護5歲兒槓店家「被掀黑歷史」粉專剩1.1星　醫師娘現身鞠躬道
若放颱風假也不休息！公司要求「遠距上班」合理嗎　答案揭曉
1440隻過期烏骨雞「貼標重賣」　立崧食品惡老闆慘了
7縣市明「萬安演習」取消
侵台「4大怪颱」之一！中颱韋恩活23天　狂掀屋頂、大淹水超慘
43萬股民快刷存摺！　現金股利今入帳
快訊／鳳梨發聲了！友愛女遭虐死逆轉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

暴雨狂轟！10公路預警封路　南迴2路段傳災情

高鐵明全線正常行駛「風雨過大將慢行」　未搭乘退費規定曝

杜蘇芮挾強風長浪！離島交通船明天「160航次停駛」

雲林縣災害應變中心二級開設　沿海鄉鎮尚無風雨夜市照開

老婆應酬住旅社！同事抖出「升職驚人秘密」　夫崩潰：被潛規則

天使輪貨櫃漂流海上危及漁船　漁業署籲漁民蒐集受損資料

杜蘇芮來襲交通異動懶人包！台鐵南迴今晚停駛　國內航班明天全停飛

「陸警範圍」入夜後會擴大！4縣市納警戒區時間曝

颱風天不無聊！LINE「8款驚喜貼圖」快下載

杜蘇芮暴風圈觸陸！高雄捷運、輕軌視風力停駛或延長班距

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

北一女儀隊退休精彩演出　默契十足秀神同步風火輪

國道突煙塵飛散視線全白　駕駛驚：怎麼有煙霧彈？

杜蘇芮長胖！發布陸警　屏東、恆春半島警戒

楊祐寧陪坐月子狂吃還忘帶東西！　妻：你生還我生？他神回覆笑翻

孫子假裝打噴嚏整阿嬤　她生氣反拿水管噴回去

暴雨狂轟！10公路預警封路　南迴2路段傳災情

高鐵明全線正常行駛「風雨過大將慢行」　未搭乘退費規定曝

杜蘇芮挾強風長浪！離島交通船明天「160航次停駛」

雲林縣災害應變中心二級開設　沿海鄉鎮尚無風雨夜市照開

老婆應酬住旅社！同事抖出「升職驚人秘密」　夫崩潰：被潛規則

天使輪貨櫃漂流海上危及漁船　漁業署籲漁民蒐集受損資料

杜蘇芮來襲交通異動懶人包！台鐵南迴今晚停駛　國內航班明天全停飛

「陸警範圍」入夜後會擴大！4縣市納警戒區時間曝

颱風天不無聊！LINE「8款驚喜貼圖」快下載

杜蘇芮暴風圈觸陸！高雄捷運、輕軌視風力停駛或延長班距

暴雨狂轟！10公路預警封路　南迴2路段傳災情

李昇基妻演自己「歷經風波也愛未婚夫」　古裝劇搭南宮珉合作

李興文為救子跳鍾馗禁忌超多　「嚴禁回頭、叫本名」感應神祕力量

高鐵明全線正常行駛「風雨過大將慢行」　未搭乘退費規定曝

馬來西亞建材展　台灣精品創新秀出綠色生活

外螢幕變更大！三星Z Flip5、Z Fold5雙摺疊機皇問世

護5歲兒槓店家「被掀黑歷史」粉專剩1.1星　醫師娘現身2度鞠躬道歉

三星最新摺疊旗艦Z Fold5亮相　耐用度提升25%操作更靈活

超準！哪一條會最先流出水呢？秒測你的「過人天賦」

頭髮剪一半突停電！　男星「搬到公園繼續剪」設計師驚：你藝人呢

一回頭發現小笨貓卡架子縫　只好原地跳恰恰主人笑歪

生活熱門新聞

有機會放假了！中南部今納陸警警戒區

杜蘇芮轉彎了！南台灣陸警擴大

不斷更新／全台颱風假懶人包！各縣市停班課一覽

鬧店5歲童媽被起底是醫師娘！開團賣仿香奈兒

5歲童囂張媽「老公也慘了」！診所小編急喊1句話

杜蘇芮蛇行要北上了　最新各國電腦模擬路徑分兩派

杜蘇芮關鍵北轉甩風雨　中央山脈護7地

杜蘇芮10級風暴風圈「完美閃過台灣」」！網驚：神秘力量

保姆一家人被害慘！　鳳梨臉書被灌爆：出來道歉

北北基桃都宣布了　全台明正常上班課

颱風假有望！陸警範圍擴大

8縣市豪大雨！杜蘇芮「放慢打轉」強度達顛峰

杜蘇芮最新風雨預報出爐！豪雨轟2地達「颱風假」標準

鳳梨大翻車！保母虐童「全案逆轉」　陳沂：這就是89的私刑正義

更多熱門

相關新聞

南投縣災害應變中心二級開設

南投縣災害應變中心二級開設

中央氣象局已於今(25日)下午2時30分，發布杜蘇芮颱風陸上颱風警報，南投縣政府雖宣布明天照常上班上課，但已於下午3時30分將颱風災害應變中心提升為二級開設，縣長許淑華要求各單位做好防颱措施，確保縣民生命財產安全。

火爆男被嘲買不起泡麵「包攤怒砸」　夜市管理員：雙方說話有點冲

火爆男被嘲買不起泡麵「包攤怒砸」　夜市管理員：雙方說話有點冲

杜蘇芮發海警　中央災變中心二級開設

杜蘇芮發海警　中央災變中心二級開設

夏季吃鰻魚補精氣　首選外銷優鰻在雲林！

夏季吃鰻魚補精氣　首選外銷優鰻在雲林！

「口湖牽水車藏」　7／24、25登場

「口湖牽水車藏」　7／24、25登場

關鍵字：

雲林縣災害應變二級開設夜市北港鎮口湖鄉

讀者迴響

熱門新聞

有機會放假了！中南部今納陸警警戒區

杜蘇芮轉彎了！南台灣陸警擴大

高大成說中了！曾斷言鳳梨友愛女非虐死

不斷更新／全台颱風假懶人包！各縣市停班課一覽

沒有颱風假！　南台鄉民湧縣長臉書抱怨

快訊／7-11開出4張千萬發票！

鬧店5歲童媽被起底是醫師娘！開團賣仿香奈兒

快訊／詹皇大兒子驚傳場上心臟驟停！

5歲童囂張媽「老公也慘了」！診所小編急喊1句話

杜蘇芮蛇行要北上了　最新各國電腦模擬路徑分兩派

杜蘇芮關鍵北轉甩風雨　中央山脈護7地

猝死女嬰驗出K毒保母不起訴　生父彫博慘了

快訊／全聯開出1千萬、200萬發票！

李玟告別式流程曝光！　扶靈人士驚見「超大咖天后」

快訊／爆抽K害死愛女　彫博怒發聲

更多

最夯影音

更多
小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！
牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面