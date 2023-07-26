雲林縣災害應變中心二級開設　沿海鄉鎮尚無風雨夜市照開

▲雲林縣政府災害應變中心二級開設，沿海鄉鎮尚無明顯風雨，北港鎮夜市照常出攤買氣不減。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

杜蘇芮颱風逐漸逼近，雲林縣政府因應預期颱風帶來災害，今（26）日下午2點雲林縣政府災害應變中心二級開設，指揮官張麗善3點召開風災整備工作會報指示各單位防颱作業。雲林縣沿海鄉鎮目前尚未有明顯風雨，口湖鄉、台西鄉小雨無明顯陣風，北港鎮雖有毛毛細雨，夜市仍有開放設攤買氣算熱絡。

雲林張麗善於風災整備工作會報中表示，根據目前氣象資料27日入夜至28日清晨是杜蘇芮影響雲林最大時間，尤其是四湖、口湖、北港、水林、元長等鄉鎮雨勢會最大，請鄉親要特別提高警覺，做好防颱工作。

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▲雲林縣政府災害應變中心二級開設，掌握各鄉鎮狀況及指示各單位防颱作業。（圖／記者蔡佩旻攝）

因應杜蘇芮颱風來襲，縣府各局處已經完成所有準備，包括易淹水區水溝清淤，水閘門、抽水站運作檢測及移動式抽水機部署等，都已經完成整備，另各項積淹水的監測系統也都完成測試，提供即時資訊，進行防災救災應變。另針對交通路網有路樹倒塌或土石崩落等情況，包括工務處等單位也做好相關應變措施，隨時掌握，即時完全搶修工作。

▲雲林縣政府災害應變中心二級開設，口湖鄉目前微雨無明顯風勢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

針對台西、四湖等易淹水區防治工作提出關切，水利處、工務處等單位表示，已針對包括縣道155線側溝等周邊排水系統完成清淤，確保不會再嚴重積水，同時也規劃相關疏散撤離計畫。也提醒漁民，若應變中心升為一級開設，各漁港將「只進不出」，也會請各相關單位提前告知漁民，也請漁民確實掌握颱風相關資訊，務必以確保自身安全為考量。

災害應變中心表示，根據氣象局資料，中颱杜蘇芮今天下午3點位置於鹅鑾鼻的西南西方約160 公里之海面上，以每小時12轉16公里速度向西北前進，七級風平均暴風半徑為280公里，雲林主要降雨時段為週四起至週五上半天，西南沿海地區可能會有局部大雨，未來三天累積降雨量最大預估平地100至200毫米，山區為100至200毫米，應變中心會持續監控颱風變化，隨時更新應變作為。

▲雲林縣政府災害應變中心二級開設，雲林縣消防局完成整備。（圖／記者蔡佩旻攝）