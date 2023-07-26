紫爆！空污威脅！全台空氣評比「僅有1縣市快達標」　寶寶呼吸要保護

▲台灣空氣污染仍然需要改善，資料照。（圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

空氣污染影響健康，而且和成年人相比，嬰幼兒危害更大！然而監測數據顯示，台灣空污季節長達8個月，幾乎春季、秋季、冬季的空品都不理想；且2022年台灣接近世界衛生組織（WHO）空氣品質標準的城市只有台東一個，整體空品還有很大改善空間。提醒家中有嬰幼兒的家長一定要多注意，空品不佳的日子避免戶外活動，也可以做好營養補充，幫助孩子建立好體質。

根據國健署資料顯示，空氣污染對兒童的危害，比成人更嚴重。兒童體型小，呼吸速度比成人快，當大人、小孩同處空氣污染環境，兒童吸入量比成人更多，對健康的威脅更大。

▲為了讓爸媽瞭解孩子身體狀況，卡洛塔妮舉辦「體質探索，健康勇闖異世界」活動，提供體質檢測諮詢服務。（圖／記者李毓康攝，下同）

根據IQAir發布的「2022全球空氣品質報告」，全球僅有13個國家、地區空氣品質達到WHO標準「年平均PM2.5濃度低於 5 µg/m³」，至於台灣該年的年均值則為13.4µg/m³，雖然沒有達到標準，但和2021年相比已有進步，而且在東亞地區的國家之中表現僅次於日本（9.1µg/m³），排名第二。

進一步細看各個縣市表現，2022年台灣空氣品質表現最佳的三個縣市為台東、宜蘭、花蓮。當中台東更是全台唯一最有機會達到空氣品質標準的地區，監測2022年有4個月空品符合WHO標準。

▲卡洛塔妮「體質探索，健康勇闖異世界」活動，受到大小朋友歡迎。

另外在新生兒較多的台北以及新北，也已提升到全台第五名跟第六名；全台改善幅度最大的城市前三名都在中部地區，分別是南投、雲林、台中。至於空氣品質表現最不好的前三名則是高雄、屏東、台南，整體而言，台灣的空品表現還是有很大的改善空間。

▲卡洛塔妮「體質探索，健康勇闖異世界」活動，夾娃娃機挑戰。

提醒媽媽們，在空氣品質不佳的日子，盡量避免戶外活動，但孩子不可能天天關在屋子裡，最重要的是，要抵抗惡劣環境，除了被動的隔離，還是得從強健體質做起，注意營養攝取與補充，由內而外的鞏固寶寶自身保護力。

▲卡洛塔妮「體質探索，健康勇闖異世界」活動，小朋友開心和人偶合照。

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▲▼卡洛塔妮「體質探索，健康勇闖異世界」活動。