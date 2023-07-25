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柏油路上有「H曼」！詭異筆畫1.3萬人笑噴：真的讓你慢下來了

▲▼地上標示筆畫寫錯。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

▲地上標示筆畫寫錯，變成了「H曼」。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

網搜小組／柯振中報導

台灣的小巷、十字路口的柏油路上，通常都會有「慢」字的標示，提醒用路人減速慢行。不過，近日一名網友發現，某處柏油路上的「慢」字筆畫寫錯，變成了「H曼」兩個字，讓他忍不住拿手機拍下，照片曝光後，讓1.3萬人笑了出來。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享照片，他騎車經過某處路口，意外看見了地上的「慢」標示，不過疑似因為施工時畫錯，導致筆畫變得不對勁，旁邊的豎心字旁完全變形。

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網友拍下來的照片當中，這個「慢」標示變成了「H曼」，讓老司機們忍不住笑了出來，顯然這2個字組合在一起，有其他不同的意思。

▲▼地上標示筆畫寫錯。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

▲網友下班時特地再經過路段看一眼，結果發現對向車道的「慢」是正常的，只有一邊寫錯。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

1.3萬人看完照片後，笑得不斷留言，「老司機專用道」、「只要你有工口的心，看什麼都是工口的」、「以前看過很多H漫」、「我專業的，讓我來」、「本子看太多，下意識停了下來」、「不是怨念很深，就是讀書讀太少。」

此外，也有人出面回應，因為這個字寫錯，成功讓人慢了下來，確實還算有效。而拍攝照片的網友下班後特地再繞過去看一次，結果發現對向車道並無寫錯，為何會發生這種情況，令人摸不著頭腦。

 

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