颱風天搶買！菜價創半年來新高　青江菜1公斤批發價79元

▲颱風預期心理，消費者搶買生鮮蔬果，菜價應聲而漲。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

杜蘇芮颱風即將升級強颱，受颱風預期心理影響，消費者搶買生鮮蔬果，菜價應聲飆漲，據台北農產運銷公司統計，今日蔬菜平均批發價來到每公斤45.4元，漲幅逾1成，更創下近半年新高，今日交易量1544公噸，也比前一個交易日多了兩成，其中又以葉菜類漲幅最高，青江菜每公斤批發價來到79元。

據北農統計，今（25日）蔬菜交易量1544公噸，比上一個交易日（23 日）1286公噸，多了兩成；蔬菜每公斤平均批發價來到45.4元，比上一個交易日41.1元，大漲4.3元，漲幅逾1成，菜價也創下近半年來的新高。

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北農分析，今日進貨量大幅增加，主要原因是昨天休市，承銷人普遍存貨少，預期購買需求增加，再加上杜蘇芮颱風將近影響，承銷人購買意願強烈，買氣強勁，交易市況熱絡，各菜種行情價格漲多跌少。

據北農統計，消費者採購量最大的葉菜類，價格上漲最多，像是品質最好（上價）的青江菜每公斤平均批發價來到79元、空心菜72元、油菜63元、A菜56元、地瓜葉53元，青蔥價格更上漲10元，每公斤批發價來到110元；瓜果類漲幅最多的則有苦瓜每公斤79元、小黃瓜83元。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，受到昨日休市、颱風預期心理影響，今天開市交易熱絡，交易量和平均價格均比上一個交易日上揚，至於菜價從今年一路飆漲，目前平均批發價來到45.5元新高，主要因為近期天氣炎熱又不時出現暴雨，影響蔬菜採收，而夏季是青蔥用量的高峰，也帶動價格上揚。

姚志旺說，國內蔬菜主要產區在北部的桃園八德、中部的雲林西螺，目前看颱風路徑，評估影響程度應該有限，但仍會持續關注，後續會看市場供應狀況，必要時釋出冷藏倉儲內的高麗菜、結球白菜等蔬果因應。