18歲激似IU爆紅！9頭身「跨欄美少女」大逆轉奪冠　超燃比賽片曝

▲夏思凝顏值超高。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸全國田徑錦標賽正在浙江衢州市舉行，來自湖南的「九頭身」美女夏思凝22日在女子100公尺跨欄決賽中，以13秒25勇奪金牌。從出道開始，夏思凝就以高顏值和出眾的成績備受矚目，18歲更因神似韓國女星李知恩IU爆紅。這次，職業生涯首次拿到大陸全國錦標賽冠軍，夏思凝的比賽影片也再次爆紅網絡，被粉絲稱讚為「最颯的女運動員」。

據《長沙晚報》報導，發令槍響，夏思凝的起跑並不理想，排在選手中的後半段，好在夏思凝及時調整節奏，在後程的幾個欄逐漸反超，最終以第一名的成績衝線。比賽結束後，奪得冠軍的夏思凝情緒有些失控，蹲在地上喜極而泣。

雖然奪冠了，但夏思凝表示，這個成績自己並不滿意，因為當日的決賽是在雨中進行，對參賽選手的發揮都造成了一定影響。

報導稱，夏思凝這次能參賽，也是克服了傷病的影響。今年6月份，夏思凝因傷病錯過了大陸全國冠軍賽（杭州亞運會選拔賽），也因此無緣杭州亞運會。直到本場決賽前，她的大腿上還明顯地貼著兩條黑色的肌貼，傷病似乎還沒有痊癒。

2003年，夏思凝出生於湖南邵陽，她的父親曾是邵陽市田徑隊成員。不過，夏思凝並沒有從小就練田徑，直到國一開始，她才跟著田徑教練進行訓練。雖然起步晚，但天賦突出、訓練刻苦的她進步很快。2017年，在大陸全國中學生田徑錦標賽，夏思凝拿下女子100公尺跨欄冠軍。那時，她練習跨欄僅3年。如今，學習成績也不錯的她就讀於北京體育大學，師從劉翔恩師孫海平，所以也被外界稱為「劉翔師妹」。

夏思凝能成為觀眾的焦點，除了不錯的成績，也得益於她堪比藝人的高顏值。五官端正氣質清純的她，甚至被網友讚為「中國體育界第一女神」，在抖音上也收穫了百萬粉絲。

有網友就戲稱，「明明可以靠顏值，還這麼努力。」這次決賽奪冠並不是她第一次「出圈」，早在2019年，當時還在上中學的夏思凝，以13秒30打破大陸少年紀錄，她在賽場上的風姿就收穫了眾多粉絲。

在如今的大陸女子100公尺跨欄項目中，福建的林雨薇、四川的吳艷妮和湖南的夏思凝都備受關注。在今年大陸全國室內田徑賽之後，林雨薇受傷病影響暫時缺席了幾站賽事，吳艷妮和夏思凝開始逐漸崛起。這次夏思凝收穫了職業生涯迄今為止最高的榮譽，也難怪她奪冠後激動不已。