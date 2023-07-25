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13歲少女配合警當誘餌遭性侵　警界闖大禍登上BBC

少女配合中壢警方當誘餌，結果竟在警方的監控下，遭性侵得逞。（示意圖／PIXABAY）

▲少女配合中壢警方當誘餌，結果竟在警方的監控下，遭性侵得逞。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

真是丟臉丟到國外！桃園市一名13歲少女，在2020年遭一名張姓男子誘拍裸照、逼迫性交易，少女本以為向警方報案，可以幫自己伸張正義，但她配合中壢警方當誘餌，竟在警方監控下，遭張男性侵得逞，消息曝光引發輿論一面倒批評。而這件荒唐的警界醜聞，也登上了英國媒體《BBC》，報導中除了詳述案情發展經過，也檢討了台灣目前尚無法律規定，警方是否可以招募未成年人進行臥底調查的現況。

回顧整起案情的發展，這名受害的桃園13歲少女，當初是在2020年，透過交友軟體認識張男，遭他誘騙拍自拍裸照，對方並以公開裸照當理由，威脅少女進行性交易。受害少女在家人陪同下，到中壢分局報案，並同意配合警方辦案當誘餌，於同年11月某日深夜，與張男見面，員警則在附近埋伏。

沒想到，少女後來遭張男恐嚇上車，還被載到300公尺外路邊強迫口交得逞，但乖乖配合警方當誘餌的少女，居然在警方的眼皮下遭性侵，警方全程都未出面抓人，警方後來是到了張男放少女下車，才出面逮人。由於警方未善盡保護少女責任，消息曝光後，引發各界譁然。

而中壢警方辦案如此荒腔走板，導致未成年少女遭性侵得逞的消息一出，也引來英國媒體《BBC》的報導。《BBC》在新聞報導中指出，兩名負責辦案的中壢員警，對少女未善盡保護責任，同時檢討了台灣現行的法律現況，提及台灣目前尚無法律規定，警方是否可以招募未成年人進行臥底調查，認為是後續警界與法界的檢討方向。

針對這起案件，桃園市警局指出，根據督察室專案調查，認定中壢分局偵查人員未能注意少女人身安全，損及被害人重大權益，市警局除了深表歉意，也針對違法部分，分別依刑法第277條傷害罪，及第130條廢弛職務罪嫌，將時任小隊長吳建明、偵查佐陳昭慶，函送桃園地檢署偵辦。

市警局表示，時任中壢警分局長陳錦坤，督導不周記過乙次，偵查隊長林國基督導不周，也記過乙次，小隊長吳建明記過二次，偵查佐陳昭慶記過乙次；另外，吳、陳2員改調行政警察工作。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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