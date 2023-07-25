4G499元合約到期方案怎麼選？三大電信資費方案大盤點

▲499方案後續資費出爐。（圖／pexels）

記者陳俐穎／綜合報導

過去4G推出499資費方案，許多民眾也搶先申請，一度引發499之亂，不過目前這批4G用戶也即將合約到期，要轉換成哪一種方案成為新的難題，而電信業者有哪些方案可供選擇呢？

首先目前的5G大環境之下，電信業者大多相望4G用戶可以轉移至5G陣容，因此也推出許多相對低價的5G方案攬客，5G資費僅需要599元，此外也為了想省荷包的用戶，也有499限速吃到飽。

中華電信推出的方案，就包含可以讓原先499用戶升級5G，並推出專屬優惠，提供購機方案加碼，可折價或是贈送上網量，此外也有加贈Hami Point點數。預計可能會以5G 599方案為主力方案，與原先方案價格差異較低。

而台灣大針對這群用戶，則表示可能會以加100元升級4G「mo幣多」方案為主，雖然價格多出100元，但momo每月回饋100momo幣，合約期間能獲贈2400momo幣，此外針對網路使用較低的用戶，也推出4G月租499元，勁速吃到飽。

而遠傳表示，從4G月付149元到5G月付2,699元橫跨各價格帶方案多元，可以提供各種不同顧客的需求，也推出各種不同加值服務，除此之外，5G服務方案，最低只要599元就可以擁有。