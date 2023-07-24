文化幣再加碼！　購買劇場青年席位加贈100點

▲文化幣啟用 48天，累積抵用金額已破3億元。（圖／記者林育綾攝）

記者楊惠琪／台北報導

專屬18-21歲青年1200點「成年禮金」自6月6日開放領取以來，抵用金額已破3億元。文化部長史哲為鼓勵青年「開啟進劇場的第一次」，今（24）日宣布加碼，只要購買青年席位再加贈100點文化幣。

繼行政院長陳建仁前天宣布，原提供18歲至21歲青年使用的文化成年禮金，明年起將擴大使用年齡至16-22歲，受惠人數將從100萬人增加至150萬人，16歲青年將可一生用7次。史哲今再加碼宣布「購買青年席位贈100點」優惠，鼓勵首批使用成年禮金青年走進劇場，支持疫情中受創嚴重的表演藝術產業。

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文化部指出，截至昨（23）日止，文化幣APP註冊人數74.5萬、領取人數破67.5萬、抵用人數超過33.4萬、抵用金額達3億元。前3個熱門使用類別分別是書店及出版業（54%）、藝文展演及文化體驗（14%）、流行音樂（11%）。

文化部分析，與2021年藝FUN券相較，目前出版產業略為下降6%；表演藝術在疫後劇場大爆發及青年席位的加持下，至今已賣出3萬席次，抵用金額近4200萬元，佔整體抵用率的14%，抵用佔比則由第3躍升為第2名，整體成長5%。

文化部表示，至明年6月30日使用截止日止用，文化幣購買青年席位可獲加碼100點，且優惠次數無上限，自6月6日至7月23日已購買青年席位者，100點也將在今日起陸續回饋至文化幣帳戶，明（25）日早上起床就可看到。

文化部進一步指出，消費200點就抽文化幣的活動仍在持續中，青年朋友有機會藉由最聰明的消費組合，將自己的文化幣無限放大。相關訊息可參考文化幣官網。