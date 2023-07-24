他「口含蟑螂」四處敲詐餐廳！店員機警識破　警搜出身上大量蟲屍

▲北京一男子口含蟑螂，向多家餐飲店敲詐勒索財物被刑拘。（圖／翻攝自微信公眾號「法治進行時」）

記者鄭思楠／綜合報導

北京市海淀區甘家口轄區一家高級餐廳，2023年6月11日接到了顧客吃出蟑螂的投訴，店員正在協商解決方案時，發現這名顧客異常淡定。本以為事情就此平息，沒想到這名顧客2個小時後打來電話，以就餐期間吃出蟲子為由，要求10倍索賠。近日，警方調查結果出爐，讓所人有大跌眼鏡。

據《微信公眾號「法治進行時」》報導，當時，為了息事寧人，員工選擇賠錢了事，可事後越想越覺得不對，仔細查看顧客提供的蟲子型態，發現不像出自他所點的菜品裡。

餐廳工作人員表示，他們日常對衛生標準把控十分嚴格，並有專業消殺團隊，這次事件很可能是有人故意敲詐，於是將情況反映給海淀公安分局甘家口派出所社區警員。

警員立即對陳姓嫌疑人展開追查，發現他居住在轄區一處賓館，就在陳男再次帶著蟑螂準備外出作案時，被警員當場逮捕。警員在陳男的隨身物品中，當場查獲敲詐來的高檔香菸，及用於作案的一瓶蟑螂。

據陳男交代，因為自己沒有工作，眼見身上又快沒錢了，便想到帶著蟲子到飯店就餐，在吃飯時將蟲子放入嘴中再吐出來，稱蟲子是飯菜裡的。

據悉，陳男為了提高作案成功率，專門選擇高檔餐廳，點一個價格相對較高的菜品，並以發布到網路進行威脅，實施敲詐。

目前，嫌疑人陳男因涉嫌敲詐勒索，被海淀警方依法刑事拘留。

這作案手法一公布，網友都驚了，「是個狠角色」、「口味還挺重」、「一般人確實很難複製」。