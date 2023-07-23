電子腳鐐也防不住！西門町惡狼丁大倫　治療6年好不了恐再犯

▲性侵慣犯丁大倫再犯危險未降低，延長強制治療3年。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台北報導

北市男子丁大倫犯下多起性侵案件，三度假釋出獄後帶上電子腳鐐監控，但卻仍不改惡習，又多次在台北西門町犯案入監，而其刑期原定2017年期滿，但因再犯風險高，法院命其入院強制治療，今年將滿6年，不過他再犯危險始終沒有降低，高院日前裁定他延長治療3年，且每年應定期評估有無繼續治療的必要。

根據判決，丁大倫於1993年、1994年兩年間犯下5起性侵案件，遭法院判刑5年，1997年假釋出獄之後，另外又犯下妨害自由案件，再次被判刑入獄，並接續前案的殘刑，共應執行3年8個月。

直到2000年丁大倫2度假釋，但他又犯下性侵案件，受害女子共3人，法官再次判刑10年1個月，並接受刑前強制治療2年半；事隔9年後，丁大倫又於2009年3度假釋出獄，同時穿戴電子腳鐐監控。

然而，儘管戴上電子腳鐐，丁大倫仍是不改惡性，又在台北西門町犯案，佯裝成自己是大學生，猥褻、性侵2名女學生。

丁大倫後續再被判刑7年入監，並原定於2017年刑滿出獄，而對此，台北監獄報請檢方向法院聲請強制治療，經法院審酌其評估報告後，認定他再犯風險仍未降低，因此裁定命他必須接受刑後強制治療。

丁大倫目前已接受強制治療滿6年，但院方仍認為他的再犯危險性還是未顯著降低，決議請高檢署向法院聲請延長治療期間。對此，高院則裁定延長治療3年，且每年應定期評估有無繼續治療的必要。