　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

神探李昌鈺「謀殺案捏造證據」　他傻眼質疑：那兩顆子彈呢？

▲▼國際神探李昌鈺、女主角蔡淑臻。《鑑識英雄II》回歸。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國際神探李昌鈺。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曾羿翔／綜合報導

知名刑事鑑識專家李昌鈺22日被美國聯邦法官裁定，對於1985年一起謀殺案的審判過程「捏造證據」且要為此負責，該案造成2名康乃狄克州男子冤獄數十年。對此，前立委蔡正元就說，那兩顆子彈呢？李昌鈺的專業信任一夕瓦解，那2004年那兩顆子彈，有沒有偽造證據和證詞？

蔡正元22日在臉書貼出李昌鈺的新聞截圖說道，那兩顆子彈呢？李昌鈺遭美國法院判決，因偽造刑事證據和證詞，害人入罪必需受審，現在李昌鈺所承辦的案件正被全面檢視，李昌鈺的專業信任一夕瓦解，那2004年那兩顆子彈，李昌鈺有沒有偽造證據和證詞？這兩顆子彈威力強大，有人連任總統、有人要選總統，非再設專案特偵組查個清楚不可！

蔡正元所指的是發生在2004年3月19日的三一九槍擊事件，時任總統陳水扁和副總統呂秀蓮在臺南市進行競選活動時遭到槍擊。警方調查，嫌犯共開兩槍，其中一顆子彈擊中副總統呂秀蓮膝蓋，另一顆則擦過陳水扁腹部造成兩人受傷。該案被認為對於隔日舉辦的第11任正副總統選舉投票產生影響，經李昌鈺等人調查後，由臺南地方法院檢察署與刑事警察局結案，認定嫌犯為陳義雄。

根據美聯社報導，康州男子柏奇（Ralph Ricky Birch）與亨寧（Shawn Henning）因被控在1985年12月1日殺死65歲男子卡爾（Everett Carr）而被判有罪，當時依據的證據之一正是有關李昌鈺提供證詞，聲稱在卡爾家中發現的一條毛巾上有血跡。但在2020年，法官撤銷了柏奇和亨寧的重罪謀殺（felony murder）定罪。

▲毛巾示意圖。（圖／取自LibreStock）

▲李昌鈺當時作證，在犯罪現場旁的浴室找到的毛巾上有污漬，經他檢測後是血跡。（示意圖／取自LibreStock）

柏奇和亨寧在1989年接受審判時，陪審員聽取極血腥的犯罪現場報告「被害人卡爾被刺27刀並遭割喉，頭部也被擊7次」。但沒有鑑識證據證明柏奇和亨寧與這起犯罪有關，兩人的衣服和車上都沒找到血跡。檢方當時提出尚未出名的李昌鈺提供的證詞，指凶手有可能不讓身上沾到太多被害人血液。李昌鈺還作證說，在犯罪現場旁的浴室找到的一條毛巾上有汙漬，經過他檢測後認定「是血跡」。

然而在審判過後，當柏奇和亨寧對他們的定罪提出上訴時，這條毛巾上的汙漬再經檢測卻顯示並非血跡。柏奇當年被判處55年徒刑，坐牢30多年後才因一名法官下令重新審判，在2019年獲釋。至於案發時年僅17歲的亨寧，則在2018年獲得緩刑。

柏奇與亨寧的罪刑在2020年被撤銷時，李昌鈺替自己辯護說，在他57年生涯中調查過8000多件案子，從來沒有被控任何不法或蓄意提供錯誤證詞，而這是他首次必須捍衛自己清白的案件。

報導也指出，李昌鈺也有其他參與的案件正受到檢視，包括2007年審判的美國唱片製作人史派克特被控謀殺案，李昌鈺被指拿走犯罪現場的證據。

ET快訊
魏德聖怎走到這一步？　《看見台灣》齊柏林兒曝癥結點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

神探李昌鈺「謀殺案捏造證據」　他傻眼質疑：那兩顆子彈呢？

軍安總隊士官涉性騷女士官　國防部懲處出爐

國軍爆MeToo！女士官遭性騷「長官施壓封口」她哭著向全班道歉

海軍新兵拿滅火器攻擊班長後腦杓　教準部：已送憲兵偵辦並辦理停役

雞肉丸之亂！陳其邁 「為毛孩做愛心」被藍議員酸　愛狗人士挺市長

烏克蘭「台烏友好」塗鴉被破壞　原創重繪還加上「信賴台灣」

蔣經國曾頒十大傑出青年予侯友宜？　媒體人揪錯：朱立倫被誤導了

嘉義旅外同鄉後援會成立　賴清德：嘉義人挺家己人

陳智菡批「往柯文哲身上砸泥巴」　苗博雅回擊：被她的神邏輯笑死

柯朱通話謠言被指「破壞在野團結」　他困惑：不然藍白合靠通靈？

機車連環撞釀起火燃燒　新牽300萬名車成廢鐵

男斑馬線上滑手機要車先過 駕駛：你站線上我就不能過

女偷500萬秒搭機躲回越南　駁：借一下男友的錢不行嗎

許光漢匈牙利錄《中餐廳》也遇粉絲　黃曉明「以為沒在拍」突問他：有女友？

宗教版求佛！融入家將文化　邀小朋友一起跳出台灣精神

AKIRA帶團員來台推麻辣鴨血.烏骨雞　路上見林志玲廣告「他」突喊加油

杜蘇芮向西轉西北帶豪雨　將直逼強颱不排除登陸

向媽爆料「爸帶漂亮阿姨回家」　萌妹話講太慢差點害爸睡路邊

杜蘇芮估下周四宜花登陸　氣象局示警 ： 具威脅性

海獺搶遊客衝浪板還趕走人　政府「通緝」1個月仍抓不到

神探李昌鈺「謀殺案捏造證據」　他傻眼質疑：那兩顆子彈呢？

軍安總隊士官涉性騷女士官　國防部懲處出爐

國軍爆MeToo！女士官遭性騷「長官施壓封口」她哭著向全班道歉

海軍新兵拿滅火器攻擊班長後腦杓　教準部：已送憲兵偵辦並辦理停役

雞肉丸之亂！陳其邁 「為毛孩做愛心」被藍議員酸　愛狗人士挺市長

烏克蘭「台烏友好」塗鴉被破壞　原創重繪還加上「信賴台灣」

蔣經國曾頒十大傑出青年予侯友宜？　媒體人揪錯：朱立倫被誤導了

嘉義旅外同鄉後援會成立　賴清德：嘉義人挺家己人

陳智菡批「往柯文哲身上砸泥巴」　苗博雅回擊：被她的神邏輯笑死

柯朱通話謠言被指「破壞在野團結」　他困惑：不然藍白合靠通靈？

休旅車過斑馬線「0減速撞行人」轉彎肇逃！白衣路人噴飛重摔

破億超跑「布加迪」插隊撞BMW　車主嗆：賠你1輛、但給我小心一點

男大生拒撐傘「太女性化」曬7天痛到看醫生　身體驚見大面積紅斑

女大生送迪士尼員工感謝卡！竟爽被招待「隱藏服務」　眾人羨慕炸

華航、長榮台北-曼谷每天飛4班　暹羅天地吃喝玩樂一站滿足

神探李昌鈺「謀殺案捏造證據」　他傻眼質疑：那兩顆子彈呢？

蔡英文挺「彰化小英」！立委輔選起跑 現場嗨喊：換人做做看

新垣結衣只排第3！　日本「國民人氣女演員」排行出爐

從鬼滅大魔王分析「反社會人格」特質！現實社會每25人中就有1人

冷淡男友見她「手機一幕」突然想結婚　Dcard網友喊：目的性太強

情侶廁所激戰響遍餐廳　 不顧店員阻止全場傻眼

政治熱門新聞

軍安總隊士官涉性騷女士官　國防部懲處出爐

女士官遭性騷「長官封口」她哭著向全班道歉

成年禮金擴大發放！陳建仁宣布：明年16歲至22歲都能領

快訊／莊銘淵爆陳紫渝爸爸非常生氣　「會再積極聯繫、想親自道歉」

李昌鈺捏造證據　他質疑：那兩顆子彈呢

海軍新兵拿滅火器攻擊班長後腦杓　教準部：已送憲兵偵辦並辦理停役

蔣經國曾頒十大傑出青年予侯友宜？　他：朱立倫被誤導了

苗博雅回嗆陳智菡　「被她的神邏輯笑死」

柯朱通話謠言被指「破壞在野團結」　他困惑：不然藍白合靠通靈？

史博館正副館長整修開館前都退休　陳學聖：講清楚

陳其邁為毛孩被酸　愛狗人士挺市長

烏克蘭「台烏友好」塗鴉被破壞　重繪加上「信賴台灣」

金溥聰「3狠招」施壓韓國瑜？　邱毅揭723全代會「兩大」觀察重點

跟飛灰掩埋說掰掰　練鴻慶：鄭文燦能，基隆一定也能

更多熱門

相關新聞

李昌鈺被判偽造證據　血毛巾讓2男冤獄30年

李昌鈺被判偽造證據　血毛巾讓2男冤獄30年

美國聯邦法官今天裁定，知名刑事鑑識專家李昌鈺對於一宗1985年謀殺案的審判過程捏造證據負有責任。這起案件曾造成2名無辜康乃狄克州男子蒙受數十年冤獄。

神探李昌鈺涉「偽造謀殺案證據」

神探李昌鈺涉「偽造謀殺案證據」

「1+1=1.75」柯文哲鐵當選　蔡正元點1情況：10%以上選民投柯侯配

「1+1=1.75」柯文哲鐵當選　蔡正元點1情況：10%以上選民投柯侯配

蔡正元一照片網瘋傳「美航母現蹤台灣」！地點在峇里島

蔡正元一照片網瘋傳「美航母現蹤台灣」！地點在峇里島

換侯聲不斷！金溥聰點名蔡正元、鄭麗文　「這些是分化團結的例子」

換侯聲不斷！金溥聰點名蔡正元、鄭麗文　「這些是分化團結的例子」

關鍵字：

李昌鈺子彈蔡正元

讀者迴響

熱門新聞

北市驚傳「夫妻墜樓」2人無生命跡象送醫

直擊／林依晨遭瞎傳8年婚變　甜蜜合體老公

李昌鈺被判偽造證據　血毛巾讓2男冤獄30年

杜蘇芮又北偏！最快周二晚間陸警　氣象局揭「颱風假最可能」時間

杜蘇芮恐首衝4縣市！彭啟明：襲台機會高

單身太久…28歲男一愛愛「就結束了」：對不起

神探李昌鈺涉「偽造謀殺案證據」

開LINE Pay呆站櫃台前？神人教一招2秒就打開

美股七巨頭一夜蒸發3463億美元

杜蘇芮「各國預報」出爐　4縣市注意

齊柏林之子曝魏德聖：投資當贊助

獨／幫閨蜜慶生卻雙亡！父接19歲女兒死訊淚崩

行李箱「裝滿情趣用品」海關求開箱！妹子超尷尬

3女灌醉帥同事帶到旅館性侵！案件真相逆轉

連三周被問怎麼沒來？闆娘誠實一句話超爆笑

更多

最夯影音

更多
機車連環撞釀起火燃燒　新牽300萬名車成廢鐵

機車連環撞釀起火燃燒　新牽300萬名車成廢鐵
男斑馬線上滑手機要車先過 駕駛：你站線上我就不能過

男斑馬線上滑手機要車先過 駕駛：你站線上我就不能過

女偷500萬秒搭機躲回越南　駁：借一下男友的錢不行嗎

女偷500萬秒搭機躲回越南　駁：借一下男友的錢不行嗎

許光漢匈牙利錄《中餐廳》也遇粉絲　黃曉明「以為沒在拍」突問他：有女友？

許光漢匈牙利錄《中餐廳》也遇粉絲　黃曉明「以為沒在拍」突問他：有女友？

宗教版求佛！融入家將文化　邀小朋友一起跳出台灣精神

宗教版求佛！融入家將文化　邀小朋友一起跳出台灣精神

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面