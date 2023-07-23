神探李昌鈺「謀殺案捏造證據」　他傻眼質疑：那兩顆子彈呢？

▲國際神探李昌鈺。（圖／記者屠惠剛攝）



記者曾羿翔／綜合報導

知名刑事鑑識專家李昌鈺22日被美國聯邦法官裁定，對於1985年一起謀殺案的審判過程「捏造證據」且要為此負責，該案造成2名康乃狄克州男子冤獄數十年。對此，前立委蔡正元就說，那兩顆子彈呢？李昌鈺的專業信任一夕瓦解，那2004年那兩顆子彈，有沒有偽造證據和證詞？

蔡正元22日在臉書貼出李昌鈺的新聞截圖說道，那兩顆子彈呢？李昌鈺遭美國法院判決，因偽造刑事證據和證詞，害人入罪必需受審，現在李昌鈺所承辦的案件正被全面檢視，李昌鈺的專業信任一夕瓦解，那2004年那兩顆子彈，李昌鈺有沒有偽造證據和證詞？這兩顆子彈威力強大，有人連任總統、有人要選總統，非再設專案特偵組查個清楚不可！

蔡正元所指的是發生在2004年3月19日的三一九槍擊事件，時任總統陳水扁和副總統呂秀蓮在臺南市進行競選活動時遭到槍擊。警方調查，嫌犯共開兩槍，其中一顆子彈擊中副總統呂秀蓮膝蓋，另一顆則擦過陳水扁腹部造成兩人受傷。該案被認為對於隔日舉辦的第11任正副總統選舉投票產生影響，經李昌鈺等人調查後，由臺南地方法院檢察署與刑事警察局結案，認定嫌犯為陳義雄。

根據美聯社報導，康州男子柏奇（Ralph Ricky Birch）與亨寧（Shawn Henning）因被控在1985年12月1日殺死65歲男子卡爾（Everett Carr）而被判有罪，當時依據的證據之一正是有關李昌鈺提供證詞，聲稱在卡爾家中發現的一條毛巾上有血跡。但在2020年，法官撤銷了柏奇和亨寧的重罪謀殺（felony murder）定罪。

▲李昌鈺當時作證，在犯罪現場旁的浴室找到的毛巾上有污漬，經他檢測後是血跡。（示意圖／取自LibreStock）



柏奇和亨寧在1989年接受審判時，陪審員聽取極血腥的犯罪現場報告「被害人卡爾被刺27刀並遭割喉，頭部也被擊7次」。但沒有鑑識證據證明柏奇和亨寧與這起犯罪有關，兩人的衣服和車上都沒找到血跡。檢方當時提出尚未出名的李昌鈺提供的證詞，指凶手有可能不讓身上沾到太多被害人血液。李昌鈺還作證說，在犯罪現場旁的浴室找到的一條毛巾上有汙漬，經過他檢測後認定「是血跡」。

然而在審判過後，當柏奇和亨寧對他們的定罪提出上訴時，這條毛巾上的汙漬再經檢測卻顯示並非血跡。柏奇當年被判處55年徒刑，坐牢30多年後才因一名法官下令重新審判，在2019年獲釋。至於案發時年僅17歲的亨寧，則在2018年獲得緩刑。

柏奇與亨寧的罪刑在2020年被撤銷時，李昌鈺替自己辯護說，在他57年生涯中調查過8000多件案子，從來沒有被控任何不法或蓄意提供錯誤證詞，而這是他首次必須捍衛自己清白的案件。

報導也指出，李昌鈺也有其他參與的案件正受到檢視，包括2007年審判的美國唱片製作人史派克特被控謀殺案，李昌鈺被指拿走犯罪現場的證據。