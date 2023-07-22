5男2女假日上山溯溪變山難！一人體力不支送醫

▲5男2女相約到金山溯溪，結果上山迷了路。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢、柯振中／新北報導

新北市石門區22日下午發生一起山難意外，一群5男2女共7人相約上山溯溪，卻在尖山湖一帶迷路，無奈之下只好報警處理，所幸經過救援，目前人員已全數被帶回登山口，結束一場驚魂。

警消調查，這群5男2女團體年齡約落在35至40歲之間，朋友假日相約出遊、上山溯溪，上午10點將車輛停放在青山瀑布停車場，接著開始上山。

▲5男2女相約到金山溯溪，結果上山迷了路，最後只好報警求助。（圖／記者郭世賢翻攝）



沒想到一行人走了好一段時間，下午3點40分卻迷了路，最後看見的大目標為老梅瀑布，接著就不曉得位置在哪，無奈之下只好報警處理。

消防人員接獲通報後，傍晚5點31分從登山口分2路進入，大約1小時後找到了失蹤民眾，晚間8點48分左右成功將人全數帶下山，其中有一名年約40歲的男性體力不支，下山後被轉送金山台大治療。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示，若在登山過程迷了路，一定要保持冷靜、判斷當下情況，立即撥打119或112求助、並前往手機收訊良好的場所原地等待救援，等候搜救人員到場，切勿驚慌亂闖，以減少體力消耗、避免意外發生。