新北一天3起「孤獨死」！陳屍計程車、家中成腐屍　3命案報驗調查

▲三重一名男子陳屍計程車上 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

新北市22日發生3起「孤獨死」事件，61歲楊男上午10時許被人發現陳屍在三重區重新橋下疏洪十六路一輛計程車上，且已死亡多時；淡水中山北路民宅和三芝淡金路2段住宅也傳出有獨居者不幸死亡案件。3起案件警方都初判無外力介入，目前均已報請檢方相驗。

有民眾22日上午10時許報案，在新北市三重區重新橋下疏洪十六路一輛計程車上，發現有1男子一動也不動，警消到場了解，發現男子已明顯死亡，經初步勘驗，遺體有多處屍斑，顯見死亡多時，死者身分為61歲楊男，確切死因仍待檢警釐清。

▲新北淡水民宅驚傳腐屍。（圖／記者戴上容翻攝）

至於淡水命案，據了解為71歲卜姓男子長年一個人獨居在中山北路民宅，近日來朋友們都連絡不上他。22日上午10時許，朋友求助警消破門，未料，警消入門後驚見卜男倒臥客廳，遺體已開始腐爛，鑑識人員初勘無外力情形，卜男生前有項慢性疾病，至於他是否因病死亡，有待檢警進一步釐清。

另外，三芝區淡金路2段住宅22日下午同樣也傳出獨居住戶不幸死亡案件，58歲姚姓女子倒臥家中疑死亡多時，警方下午3時20分獲報後破門而入，但為時已晚。經了解，姚女未婚、無子女，獨居套房，生前有腎臟疾病，警方初勘無外力介入，已報請行政相驗。