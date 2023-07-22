溶液洩漏污染鳳山溪　新竹縣府出重手...開罰艾斯巴達960萬



▲新竹縣關西鎮鳳山溪6月間因遭鄰岸艾斯巴達公司涉嫌違法污染，新竹縣政府環保局今依違反《廢棄物清理法》開罰該公司960萬6000元。（圖／翻攝臉書關西人，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣關西鎮鳳山溪6月間因遭鄰岸艾斯巴達公司污染，新竹縣政府環保局調查後，依違反《廢棄物清理法》開罰該公司960萬6000元。

縣府環保局指出，6月12日事發當天追查出艾斯巴達公司違法貯存之廢液，因貯存容器底部洩漏閥受損劣化，導致廢液流入工廠後方邊坡與鳳山溪。環保局當時立即動員人力緊急清污，並報請新竹地檢署偵辦。縣長楊文科也指示打擊非法、嚴懲不貸，事後縣府產業發展處與環保局除廢止該公司工廠登記證、廢棄物清理計畫書與廢除再利用檢核，使艾斯巴達公司喪失再利用機構資格，針對艾斯巴達公司場內廢棄物管理不當衍生污染，環保局將依違反《廢棄物清理法》處以新台幣960萬6000元罰鍰。

▲縣府環保局指出，6月12日事發當天追查出艾斯巴達公司違法貯存之廢液，因貯存容器底部洩漏閥受損劣化，導致廢液流入工廠後方邊坡與鳳山溪。

而環保局日前發文污染行為人艾斯巴達公司，要求儘速清除廠內已貼上封條的16桶廢液桶，以及要求艾斯巴達公司與轉租廠房的明泰光電公司，儘速清除廠區後方邊坡及鳳山溪沿岸污染物。

由於該公司至今消極無作為，縣長楊文科指示鐵腕介入，讓污染物盡速遠離水源地，因此環保局再次發文要求艾斯巴達、明泰光電及地主譽仟世公司等單位，盡速清理鳳山溪污染物，如仍不履行清除責任，縣府將在24日會同關西鎮公所介入清除，並向3公司追討雇工清理費用。

至於封存在廠內的16桶廢液，因全案已由竹檢偵辦中，經請示承辦檢察官，檢方表示基於安全考量，因此暫不移置，並會儘速命艾斯巴達公司清除。

為了防杜污染情事再發生，環保局表示，除了原有的水質監測設備，近期將在取水口上游再加裝水質監測裝置，並加強取水口周邊水質監測，以24小時網路即時連線，讓全民一起監督。本月起也已派駐專人駐點，確保接獲陳情時能立即處理，同時每月定期人工採樣，保障水質安全。另也正規劃加強設置監視系統，嚴防不肖業者擅自污染環境。

環保局指出，縣府在1998年依據《飲用水管理條例》公告關西飲用水取水口一定距離限制汙染性工廠設立，但關西淨水場於1987年成立以來，尚未依法劃設自來水水質水量保護區，期盼中央能盡速著手規劃鳳山溪集水區公告為自來水水質水量保護區，與地方一起守護關西居民用水安全。