挨告當選無效勝訴　鍾東錦：幕僚幫別人買票關我什麼事

記者蔡文淵、郭玗潔／苗栗報導

苗栗縣長鍾東錦2022選舉期間，因大湖鄉聯合競選總部的幹部涉嫌賄選，被苗栗地檢署向法院提起當選無效之訴，苗栗地方法院昨日駁回當選無效之訴。鍾東錦今(22)日上午參加苗栗縣環保志工表揚活動，對判決結果，他表示競選總部幹部「去幫別人買票關我什麼事」，選舉就是要公平、公正、公開，而不是一堆手段。

▲鍾東錦回應參加環保志工表揚活動，回應「當選無效駁回」。（圖／蔡文淵翻攝）

苗栗縣長鍾東錦去年選舉過程中，因大湖鄉聯合競選總部主委陳姓男子涉嫌賄選，雖刑事完全未遭追訴，卻連帶遭苗栗地檢署向法院提起當選無效之訴。

苗栗地方法院審理後，曾陸續傳喚7名關鍵證人，每人皆表示並未幫縣長賄選，且在陳男及丘女涉嫌的刑事案件中，該判決也明確認定陳男、丘女並未幫鍾東錦買票，苗栗地方法院法官昨日宣判，駁回檢察官及對手徐定楨所提對苗栗縣長鍾東錦當選無效之訴。

對此，鍾東錦今天上午表示，候選人的親屬、團隊包括他自己，若是幫候選人買票才算數，「他去幫別人買票關我什麼事」，政治應該要創造公平的環境，選舉就是要公平、公正、公開，而不是底下很多手段，將來等事情結束後，他可以寫一本很厚的書給大家看。