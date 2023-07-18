闖北檢屋頂掛民進黨旗　抗議常客涉侵入住宅一審判拘45天

▲抗議常客田山盛國。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

男子田山盛國去年（2022年）12月潛入台北地檢署大樓屋頂，在旗桿懸掛民進黨黨旗，被起訴涉犯無故侵入建築物罪嫌，田山出庭不認罪，堅稱掛黨旗表達不滿北檢淪為政治打手，而且管制區域標示不清楚，他去掛旗短暫經過管制區並沒毀損、竊密等行為，譏諷北檢「這點小事就起訴，真是浪費司法資源」。台北地院審結，判拘役45日，得易科罰金45000元，可上訴。

現年43歲的田山盛國是抗議常客，有多次被起訴與判刑紀錄。北檢去年12月15日發動搜索約談，偵辦剛當選新竹市長的民眾黨立委高虹安涉詐領立委助理費案，隔天（16日）凌晨諭令高虹安交保60萬元，當天下午北檢6樓屋頂1根國旗杆上，被人偷偷加掛了1面民進黨旗，嗆聲意味濃厚。

北檢派法警取下黨旗，調閱監視器查出是田山盛國所為，田山同月18日到案承認自己就是去掛黨旗的人。北檢認定田山利用北檢職員進出管制區域、感應門未及關閉空檔，潛入6樓管制區到屋頂掛旗，已超出合法表達言論自由的界線，起訴他涉犯無故侵入建築物罪嫌。

田山盛國出庭不認罪，辯稱侵入建築物罪處罰「無故」行為，但他是「有故、是有原因的，不是無故」，目的是掛旗表達對北檢的不滿，是《憲法》保障人民「批評指教」行政機關的權利，田山怪罪北檢沒清楚標示管制區域，他短暫經過辦公區茶水間前往屋頂，沒有毀損、竊密等行為。

田山盛國嘲諷檢方「這點小事就起訴，真是浪費司法資源」，他開完庭受訪挖苦北檢一到選舉就抓狂，淪為政治打手，選前信誓旦旦說高虹安有罪，分好幾路去搜索高虹安的住家與國會辦公室，把人家污衊了，搞了人家一陣，結果寫不出起訴書，也不給高虹安不起訴，「這根本就是政治的霸凌嘛！」

田山盛國嗆聲「我這種屁案被起訴，北檢有種就起訴高虹安！」但他否認掛黨旗是為了聲援高虹安，他是嘉獎北檢那麼配合民進黨，「我當然會在北檢頭上那根最大的旗上，升民進黨黨旗」，他認為檢察官濫用偵查權力打擾國會議員，已破壞民主憲政體制，「我們這樣子，跟中共有什麼差別！」