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杜蘇芮最新路徑「侵台機率增」！持續增強長胖　下周威力直逼強颱

▲▼杜蘇芮颱風下午最新路徑預測。（圖／氣象局）

▲杜蘇芮颱風下午最新路徑預測。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

「杜蘇芮」預估周日(23日)強度增強轉中颱，氣象局表示最快下周一(24日)晚上到下周二(25日)清晨發布海警，也示警杜蘇芮是近年較「接近台灣」的颱風，至於是否發陸警，周日北轉分量將是關鍵。氣象粉專則表示，根據氣象局最新路徑，侵襲機率持續上升，抵達台灣東南方接近強颱、體積大。

氣象局預報員趙竑表示，今天(21日)大致還是屬於高溫炎熱，午後雷陣雨為主，這種天氣型態預估將持續到周日(23日)，周日天氣大致為午後雷陣雨，不過東南部、恆春半島會有長浪出現，下周一(24日)之後擴及東台灣都有長浪，下周二(25日)全台包括澎金馬都有會有長浪。

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至於「杜蘇芮」輕颱走向，趙竑表示，「杜蘇芮」今天上午8點生成，未來移動方向大致往西移動，周日(23日)之後偏北分量出現，將是未來所要關注重點，因北轉分量影響未來颱風接近台灣程度和影響後期台灣天氣狀況。

趙竑指出，「杜蘇芮」往西移動過程，環境條件比較好，有足夠海溫，會有發展趨勢，預計周日白天有機會增強為中度颱風，慢慢往台灣靠近，下周三到下周五(26日~28日)最接近台灣，降雨最明顯，至於接近台灣程度，要看周日(23日)颱風北轉角度程度而定。

▲▼颱風路徑及降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

針對未來一周降雨，趙竑說明，周六、周日(22日~23日)跟今天類似，上半天天氣穩定，午後有雷陣雨發展，東部山區、西部平地都有午後陣雨，中南部、各地山區有局部大雨；下周一(24日)隨颱風接近，台灣附近雖轉乾，但東部有水氣接近，受到外圍沉降發展，下周一較熱、天氣穩定；下周二(25日)之後，颱風和外圍環流影響，降雨增加，東半部有陣雨，其他地方有局部降雨，下周三(26日)後降雨更加明顯，東半部雨勢會比較大。

趙竑也提醒，「杜蘇芮」颱風是近年來較接近台灣的颱風，提醒民眾做好防颱準備；周日北轉分量出現後，颱風路徑可能偏琉球海面或巴士海峽、菲律賓，都是可能侵略範圍，是否影響台灣和發不發陸警，不確定仍大，但逐漸接近過程中，發海警機率高，預計下周一晚上到下周二清晨發布海警。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則表示，根據氣象局最新路徑，杜蘇芮侵襲機率持續上升，以目前資料來研判，杜蘇芮抵達台灣東南方時，接近強烈颱風、體型大；此外，下周一(24日)是關鍵，後期速度稍放慢，且為南北移動，影響時間稍長。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，依據最新模式資料，侵襲機率持續上升。下周三(26日)、下周四(27日)影響最大，安排活動要注意。另高壓西伸幅度、持久度也是影響颱風關鍵。

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