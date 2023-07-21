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VeiwSonic全球首款Xbox投影機動眼看　潮黑配色投放120吋4K HDR大畫面

▲ ViewSonic 推出專為 Xbox 所設計投影機產品。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ ViewSonic 推出專為 Xbox 所設計投影機產品。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

ViewSonic 推出全球首款「專為 Xbox 所設計」投影機，讓玩家可以在 120 吋大螢幕上呈現 4K HDR 遊戲畫面，結合Harman Kardon 專業揚聲器的劇院級音效，為追求極致遊戲體驗的玩家帶來絕佳的沉浸式娛樂饗宴。

ViewSonic 從 2022 年 1 月開始與微軟展開深度合作，瞄準電玩遊戲市場，共同開發「專為 Xbox 設計」投影機系列，以擴大投影機在家庭娛樂的應用範疇，並通過 Xbox 七大類、超過 60 項針對安全、介面、體驗等面向的高標準測試，完美呈現 Xbox Series X|S 主機的最大效能，提供更流暢、逼真的遊戲畫面。

全新 X1-4K 和短焦 X2-4K LED 投影機專為 Xbox 打造，以潮黑基底搭配代表微軟 Xbox 的綠色點綴機身，加上支援Xbox 獨有的 1440p 解析度和 120Hz 更新率，解決玩家以往用投影機玩遊戲時可能遇到畫面延遲、模糊不清等痛點。

▲ ViewSonic 推出專為 Xbox 所設計投影機產品。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 1-4K LED 投影機。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ ViewSonic 推出專為 Xbox 所設計投影機產品。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 短焦 X2-4K LED 投影機。（圖／記者樓菀玲攝）

兩款投影機還支援 Xbox「消費者電子控制」HDMI 功能，開啟遊戲主機時同步啟動投影機，當遊戲主機透過 HDMI 連接時，投影畫面色彩預設為遊戲模式，以呈現最適合遊戲的色彩表現。為全面提升視覺體驗，兩款投影機皆搭載德州儀器 0.65 吋 DMD 晶片，其高原生對比度大幅增進畫面色彩表現，能清楚呈現遊戲場景中亮、暗部的細節。

投影機本人亦採用第 3 代 LED 技術，具備 2,900 流明亮度，即使在明亮的環境下投影，畫質依然清晰細緻。使用壽命更長達 60,000 小時，每天開機 5 小時，也能持續使用 30 年。

X1-4K LED 投影機支援垂直鏡頭位移、1.3 倍光學變焦和側向投影等功能，短焦 X2-4K LED 投影機則支援 1.2 倍光學變焦，方便置於桌上，僅需 1.5 公尺的距離就能投射出寬達 120 吋的畫面，透過 Wi-Fi 無線螢幕鏡像功能，還可以將智慧型手機畫面以投射或鏡像方式呈現在大螢幕上，據悉兩款投影機皆通過 TÜV SÜD 的低藍光認證。

▲ ViewSonic 推出專為 Xbox 所設計投影機產品。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 投影機背部介面。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ ViewSonic 推出專為 Xbox 所設計投影機產品。（圖／記者樓菀玲攝） 

▲ 投影機實際投放畫面效果展示。（圖／記者樓菀玲攝）

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