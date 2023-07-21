杜蘇芮不排除「下周一海警」！最靠台灣時間曝　雨連炸4天

▲熱帶性低氣壓生成杜蘇芮颱風。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

「杜蘇芮」輕颱今(21日)上午8點生成，目前路徑朝菲律賓東方海面前進，預計下周一到下周三(24日~26日)將到巴士海峽，氣象局表示，下周一或下周二若對台造成影響，將會發布海警；「杜蘇芮」下周三、下周四(26日~27日)最靠近台灣，風雨影響不小，至於是否侵台，要觀察周六、周日(22~23日)強度和北上路徑。

中央氣象局課長林秉煜表示，「杜蘇芮」颱風目前位距離恆春東南東方1300多公里海面，向西北西前進，預計周日(23日)到菲律賓東方海面，根據最新路徑圖，預計下周一到下周三將到巴士海峽，下周二、下周三受外圍環流相對比較大影響，東半部將帶來降雨，西半部也有局部降雨。

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林秉煜表示，「杜蘇芮」周六、周日向西移動過程要觀察強度增強情況，取決路徑是否偏東或靠台灣，過去相對比較久時間沒有颱風直接影響台灣，提醒民眾預先做好防颱措施。

▲杜蘇芮颱風未來路徑，各國預測有些微差距。（圖／NCDR）

針對國外模式預測路徑不排除侵台，林秉煜說明，目前氣象局預估路徑是綜合美國、歐洲模式和氣象局模式做出結果，下周二(25日)到下周三(26日)颱風將逐漸接近台灣，下周三、下周四(26日~27日)離台灣最接近，因此周六、周日是發展最關鍵時間點，向西移動的強度影響北上路徑。

至於最快發布海警時機點，林秉煜說，確實按照這個路線來看，下周一、下周二或下周三期間，氣象局不排除颱風將對台灣造成影響，下周一、下周二留意未來颱風強度路徑會造成影響下，氣象局會發布海警。

至於未來一周天氣，林秉煜表示，周五到周日仍為夏季天氣型態，高溫炎熱，要留意午後雷陣雨；下周一東半部水氣變多，東部有局部降雨，西部則以午後雷陣雨為主。

林秉煜指出，下周二起台灣受颱風外圍環流影響，東半部降雨增加，西部也有局部降雨，不會只有午後雷陣雨。下周三、下周四颱風距離台灣最接近，風雨有可能比較明顯，預估下周二到下周四颱風逐漸接近，風雨影響不小。

▲▼降雨和溫度趨勢。（圖／氣象局）