英22歲女遛狗「被樹枝重砸」當場死亡　妹妹視訊目睹奪命瞬間

▲英國一名女子在河邊遛狗時，竟意外被樹枝當場砸死。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

英國22歲女子夏濃（Shannon Owen）在泰晤士河畔遛狗時，突然被一棵枯樹掉下來的樹枝砸死，而當時正與她透過FaceTime聊天的妹妹，居然目睹了她當場斃命的整個過程。

據《每日郵報》報導，今年3月11日，夏濃與好友辛妮（Sinead），帶著辛妮的弟弟和小狗一起在河邊的樹林裡散步，這時夏濃接到了妹妹喬治婭（Georgia）打來的視訊通話。突然，步道上一棵18英尺高的枯樹突然掉下一根樹枝，當場砸中香濃的胸部，造成致命傷害。

喬治婭看著手機從姐姐的手中被撞飛，還聽到背景傳來辛妮的尖叫聲，下秒辛妮的弟弟就立刻撿起電話要她叫救護車。在那短短幾分鐘裡，喬治婭絕望地在Snapchat地圖上尋找姐姐的位置，並迅速趕往現場，而辛妮與弟弟則忙著給夏濃做心肺復甦，可惜卻徒勞無功。

調查結果顯示，這顆樹的樹幹早已腐爛，因此樹枝才會掉下砸到夏濃，而她最後也因身體多處被嚴重砸傷，當場死亡。一名警探透露，事發地點十分隱秘，還有一個很陡峭的路堤，加上事發當天雨下得很大、地面泥濘不已，就連急救部隊都很難進入，因此他不明白為什麼夏濃等人會到那裡去。

夏濃的家長表示，他們希望林地的主人可以在周圍建圍欄，以免類似悲劇再次發生。而夏濃死亡幾個月後，這棵大樹才終於被砍掉，讓夏濃的家長深感失望。