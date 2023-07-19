北院選出國民法官參審酒駕奪命案　落選素人惋惜：檔期軋不來

▲台北地院國民法官專用法庭。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理男子李佳修涉酒駕肇事致人於死案，今從59位報到的素人中，順利選出6位國民法官與4位備位國民法官，將從下周一（24日）起，與3位職業法官共組合議庭參與審理，預定下周五（28日）判決。有2位落選素人受訪說，被通知成為國民法官候選人就很期待並保密，走完選任流程留下難得經驗，可惜因工作檔期緣故無法配合密集開庭，以後是否還有參與機會就順其自然。

李佳修案是《國民法官法》今年（2023年）元旦起施行後，北院首件採用國民法官參審新制的個案，李男曾聲請改用職業法官審理的通常程序，但被駁回。北院從轄內素人名冊海選120位候選人，剔除16位不符法定資格者，通知104人今天參與選任國民法官程序，共59人依規定完成報到。

北院基於國民法官新制擴大參與、不讓候選素人空跑一趟的考量，對59人分別進行全體詢問、分組詢問或個別詢問，從中篩選出35人進行最後隨機抽選，獲選的6位國民法官與4位備位國民法官為6男4女，年齡以41歲到50歲5人最多，其次是61歲到70歲3人，31歲到40歲及51歲到60歲各1人。

10位獲選人的學歷有1位碩士、5位學士，專科與高中各2位，職業以貿易業3人居多，其餘為設計業、電信業、資訊業、金融業和公務員、法務人員各1位，另有1人已退休。10人於後天（21日）完成宣誓後，從下周一（24日）起加入合議庭密集審理，定於下周五（28日）評議後宣判。

2位沒獲選的素人同意受訪，分別為40多歲大學男性副教授與約30歲日式餐廳男店長，都肯定北院進行選任程序的環境很舒服、人員很友善，他們不會緊張，但被提醒別打探其他在場者個資，所以等候時靜靜坐著滑手機，一起受訪時，2人還是第一次交談。副教授說，除了妻小，他沒跟別人說自己成為國民法官候選人，店長說有回報老闆，老闆叫他「就去吧！」

店長表示，最初收到法院通知，有驚訝也有懷疑是不是詐騙集團，但印製太精美，也沒叫他去ATM匯款，他上網了解國民法官新制，蠻期待能參與審理，畢竟市井小民很難有這種機會，讓判決更公平公正而不是大家說的「恐龍法官」，可是細看整個流程要花5天，真的軋不過來，因為他一個人請假，會牽動整家店的排班，很難喬。

副教授也說，他沒被選上，主因也是工作檔期配合不了，他在美國留學時，身邊同學、同事就有人做過陪審員，所以這次接到通知，只覺得是國民義務，之前也關注過推動新制的訊息，他個人很願意參與，就來走一遍選任流程，知道在做什麼，至於下次有沒有機會被選任，就隨緣，順其自然。

現年22歲李佳修去年（2022年）11月14日清晨4點多，酒後開車搭載友人沿北市忠孝東路疾駛，於行政院前的忠孝西路車行地下道入口，高速撞翻前車，造成前車駕駛王男彈出車外慘遭車身壓死、江姓女乘客多處受傷，李男仗著酒意對到場警員叫囂，被警員開2槍打中左大腿制伏，送醫驗血換算酒精濃度高達每公升1.085毫克，李男康復出院被羈押至今，檢方今年3月8日起訴他涉犯酒駕肇事致人於死罪嫌。