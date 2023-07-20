87歲翁無私奉獻照顧公園花木20年　簡輝茂獲頒南投榮譽市民

▲南投市民簡輝茂無私奉獻照顧公園花木20年，市長張嘉哲親頒榮譽市民證書。（圖／南投市公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市公所多年前邀請廠商業者認養中山公園的花束，市民簡輝茂當時響應號召，定期到公園內修整花木，一照顧就是20年，如今自己已高齡87歲，市長張嘉哲特別頒發市民榮譽證書，感謝簡輝茂的勞苦功高。

為了感謝簡老先生辛勞，張嘉哲今天特別邀請簡輝茂到市公所，並親自頒發證書、致贈小禮品，表達感謝他多年來付出的滿滿誠意；根據資料，簡輝茂在921震災的隔年，即由晉昌紙器股份有限公司派遣，讓他認養中山公園部分區域的花木，避免花木出現枯死狀況，也讓公園內的花木更多元。

市公所指出，園區內高達15公尺的掌葉蘋婆即為簡輝茂栽種，加上移植前已經有30年的樹齡，另有玉蘭花、五葉松、河津櫻、穗花棋盤腳、台灣黑檀、銀杏、菲律賓帝綸桃、樹葡萄及茄苳樹等，全都是簡輝茂耗費20年青春歲月、細心照顧的成果，相當不容易；不過簡輝茂年事已高，日後可能不適合再繼續照顧下去，市公所也將另外找其他管理人協助照顧，讓他能休息。

簡輝茂表示，這些花草樹木就像自己的孩子一樣，他至少每3天都要來澆水、照看一次，否則都會擔心樹木生長狀況；他感謝市公所的用心，讓他能獲得榮譽市民的殊榮，未來也會時常回到公園，看看自己種下的花木，希望它們能夠持續成長，點綴中山公園。

張嘉哲表示，非常感謝簡輝茂無私的付出，利用自己的寶貴時間照養、甚至自掏腰包花錢買木苗來栽種，讓公園的植栽更為豐富；未來中山公園旁將興建完成最新式的親子公園，加上這些豐富的花木，相信能讓市民感受到更美好的南投市容。