黃偉哲頒發表揚狀予已故榮譽市民甘惠忠神父　感念他為台奉獻逾50年

▲台南市長黃偉哲頒發表揚狀予已故甘惠忠神父，感念他對台灣奉獻逾50年。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為感念日前過世的台南市榮譽市民甘惠忠神父，台南市長黃偉哲20日特地前往學甲區伯利恆社會福利基金會致意，並頒發表揚狀予甘神父，感念他對台灣奉獻逾50年。

因甘神父在台並無親人，因此由天主教台南教區的林吉男神父代表領取；市府表示，甘神父為台灣全心奉獻逾50年，特別是在啟智教育方面，甘神父可謂是先驅，他用一輩子對台灣的貢獻，將為台灣世世代代所銘記不忘。



市府表示，甘神父於1963年從美國搭船來台傳教時才27歲，他從一名年輕神父到離世前的滿頭白髮，全心全意投入台灣特殊兒童教育工作，多年前礙於國籍法，甘神父一直無法取得身分證，但他曾多次公開認定「台灣就是我的家」，強烈表達想拿台灣身分證的意願，終於在2017年1月從時任行政院長的林全手中拿到身分證和戶口名簿，甘神父也是2016年底國籍法修正案後，首位取得台灣身分證的外籍人士，也是台南市榮譽市民。

請繼續往下閱讀...

伯利恆社會福利基金會說明，甘神父晚年因年紀大而身體虛弱，慢性病加上腳不太方便，因此自2018年離台返美休養後，都未能如願再回來台灣，但即使身體狀況不允許，他仍然常掛念台灣狀況。

必買的「濕敷神水」又＋1 可以冰鎮、拋光肌膚太方便