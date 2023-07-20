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社會 社會焦點 保障人權

獨／不爽兒被扣分…爸衝學校飆師「要你混不下去！」爭議試卷曝

▲▼ 爭議試卷曝光 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北市新莊區某國小發生成績糾紛，爭議試卷曝光 。（圖／爆料者提供）

記者戴上容／新北報導

新北市新莊區某國小發生成績糾紛，陳姓家長會長日前在網路發文，指有家長因為不滿孩子被扣分跑到學校理論，還恐嚇教師「讓她混不下去！」，一切都有人證、物證；該家長反駁，討論時比較激動，但沒有說過這些話；校方則說，成績在6月底已達成共識；《ETtoday新聞雲》今日獨家取得爭議考卷，考卷上可見家長筆跡「請問錯在哪？」。

陳姓家長會長指出，該生4年級期末考題有1大題被扣5分，家長不滿衝校找導師會談，並以自己在消防署某處科長的職位辱罵、恐嚇老師，包括「讓你在教育界待不下去」、「大家走得瞧」等語，所有會談都有證據、人證，最後老師在校方「要求」下，從89分加了3分，變成92分。

陳姓家長會長表示，該同學的父親任職消防署，母親在該國小教務處擔任教學組長，平常接觸代理教師業務，在校握有大權，卻沒有利益迴避也參加會議，而這位受害老師「只想活著」平安渡過，最後黯然退出，甚至恐懼的說不敢再待在教育界，馬姓家長用不當言語造成老師創傷，讓教育界損失一名好老師，卻不用道歉、負責。

▲▼ 爭議試卷曝光 。（圖／記者戴上容翻攝）

《ETtoday新聞雲》獨家掌握爭議考卷，知情者表示，「錯就是錯」，有爭議的考題是「靈」、「歲」、「網」，同學明顯就寫錯字，多了一撇或寫成另一個字，沒想到校方在開完會之後，便按照家長要求把分數加回，讓人對該校的教學態度很失望。

▲▼ 爭議試卷曝光 。（圖／記者戴上容翻攝）

消防署政風處馬姓科長接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，他看到期末考卷後，不知道到底錯在哪，有到學校去問老師，可能語氣比較差，但絕對沒有陳姓家長會長所述那些「讓你在教育界待不下去」、「大家走得瞧」等語。他認為老師說法過於簡化，與實情不符，事情已經過去，讓小朋友調整心情是最重要的。

新北教育局表示，本案起因於導師閱卷評分之疑義，學校立即安排召開雙方協調會議。導師考量平時針對學生國字的書寫要求，與測驗時之評分標準不一致，爰決議不予扣分。雙方當天已達成共識，協調過程中產生之爭議，導師已接受家長的道歉，親師皆會依協調方向持續精進與努力，共同守護孩子。將持續督導學校建立良善的親師溝通管道，以維護學生學習權益。

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