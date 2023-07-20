柯文哲高聲勢哪裡來？　數據專家：扮演「討厭藍綠」族群情緒出口

▲台灣民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲從起初不被看好，到現在聲勢不斷上漲，QuickSeeK輿情大數據創辦人黎榮章分析，柯文哲一直扮演「討厭藍綠」族群的情緒出口，但柯文哲不像藍綠擁有固定支持鐵粉，若是議題選擇不夠謹慎、時事回應不夠精準、不夠貼近民意，這群討厭藍綠的族群對柯的支持恐怕「來得快也散得快」。

黎榮章19日透過臉書發文表示，柯文哲近期民調結果穩居第二，直逼民調第一的民進黨總統參選人賴清德，似乎讓人逐漸相信，柯文哲勝選的可能性正在增加中。

至於網路上關注柯文哲的族群究竟是哪些人？黎榮章指出，根據Quickseek輿情大數據研究數據顯示，以PTT為例，網友最大宗是討厭民進黨者，占34.7%；無明顯政黨偏好排第二，佔28.5%；反對國民黨者有17.6％，排名第三。

黎榮章強調，光是討厭藍、綠陣營比例佔就超過五成一上，代表柯文哲一直扮演「討厭藍綠」族群的情緒出口。其原因無非是台灣在民主化後，執政權一直在藍綠手中輪替，柯文哲看準民眾厭倦長期藍綠惡鬥，所提供的第三種選擇。

不過，黎榮章也說，柯文哲不像藍綠陣營長期在地方紮根，擁有固定支持鐵粉，他靠的是吸納不滿的情緒出口。因此，他認為，目前離投票還有6個月，若是議題選擇不夠謹慎、時事回應不夠精準、不夠貼近民意，這群討厭藍綠的族群對柯的支持恐怕「來得快也散得快」。